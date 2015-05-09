شباهت تجاوز عربستان علیه یمن به جنایات اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، «کنت رات» دبیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه توئیتر خود نوشت جنگی که عربسان علیه یمن آغاز کرده بسیار شبیه جنایاتی است که اسرائیل در غزه مرتکب شد.

وی اعلام کرد که اسرائیل در شیوه برخورد با غیر نظامیان اینطور عمل می کند که در صورت عدم خروج غیر نظامیان از مناطق درگیری حمله به آنها را قانونی و مشروع قلمداد می کند و عربستان نیز در تجاوز اخیر خود به یمن اینگونه عمل می کند.

بیان اظهارات فوق توسط کنت رات پس از اعلام منطقه نظامی در استان صعده از عصر دیروز توسط عربستان صورت گرفت.