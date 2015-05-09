به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق اسناد برنامه به این روند اشکال وارد است ولی در حال حاضر سهم عمده اعتبارات استان در ردیف های ملی است و مدیران دستگاه ها باید با مطالعه دقیق قانون بودجه از این ظرفیت ملی بودجه ای استفاده کنند.

وی افزود: بودجه سال ۹۴ دولت ۸۴۶ هزار میلیارد تومان است که ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است و ۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن هزینه ای است و ۵۱ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است.

مرگدری بیان کرد: در بودجه ۹۴ پنج رویکرد در استان داریم که از جمله می توان به اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و واگذاری تصدی گری ها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در استان برای سال جاری ۵۲ ردیف پروژه محرک توسعه و ۲۷ پروژه سفر تعریف شده است.

مدیركل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری گلستان هم در این جلسه گفت: امسال یازدهمین سال از اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و آخرین سال قانون بودجه ۵ توسعه است.

قدرت الله عابدی افزود: رویکرد بودجه ۹۴ استان گلستان، افزایش و متنوع سازی منابع درآمدی، مدیریت بهینه مصارف هزینه ای، ساماندهی طرح ها و تملک دارایی های سرمایه ای وبودجه شرکت های دولتی، ایجاد زمینه مناسب و فرصت بر سر نقش آفرینی بیشتر بخش های غیردولتی در اقتصاد و خدمات و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های جهانی و منطقه ای و توسعه روابط تجاری با همسایگان است.

کسری اعتبارت هزینه ای استان

وی تصریح کرد: کسری اعتبارات هرینه ای در استان مشهود است و سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان کسری اعتبارات استان بود که ۲۷ میلیارد تومان کسری بند واو است و بخش اعظمی از کسری سال ۹۳ به سال ۹۴ رسیده است.

عابدی تصریح کرد: در سال ۹۴ تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، ارتقا زیر ساخت های گردشگری، اتمام مدارس نیمه تمام و پروژه های بهداشت و درمان و پروژه های آب و کشاورزی و شیلات از الزامات بودجه امسال استان است.

وی افزود: افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی استان و آسفالت راه های روستایی از دیگر الزامات بودجه سال جاری است.