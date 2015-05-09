اظهارات مرعشی به ظاهر حمایتی اما تفرقه برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات روز پنجشنبه ۱۳۹۴/۲/۱۷ حسین مرعشی در خرم آباد در خصوص اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مهرعلیزاده، معین و کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی رحم نکردند، محسن مهرعلیزاده جوابیه ای را برای خبرگزاری مهر ارسال کرد.

مهرعلیزاده در این جوابیه آورده است: اگر مرعشی این حرفها را زده باشد، زمانی که این حرفها را می­زده حالت عادی نداشته­ است؛ چراکه او به اندازه کافی از جریانات انتخابات ۸۴ اطلاع داشت و آن زمان تا اندازه زیادی در جریان امور قرار داده شده ­بود.

وی یادآور شد: مرعشی باید دقت بیشتری در اظهارنظرهای خودش داشته­ باشد به­ ویژه اینکه او در جایگاه سخنگوی حزب کارگزاران و ظاهراً در حمایت از جریان اصلاح­ طلبی و آقای هاشمی رفسنجانی این حرفها را زده­ است که ساحت عرصه اصلاح ­طلبی، حزب کارگزاران و آقای هاشمی به دور از چنین اظهاراتی است.

معاون رییس جمهور دولت اصلاحات افزود: نه اصلاحات، نه حزب کارگزاران و نه شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که یکی از سرمایه­ های ارزشمند نظام محسوب می شود، هرگز نیازمند چنین اظهارات به ظاهر حمایتی اما تفرقه برانگیز نیست.

مهرعلیزاده تصریح کرد: مطمئناً این اظهارات مرعشی موجب نمی شود که نه من و نه آقای معین که امکان اظهارنظر داریم و نه آقای کروبی که امکان و فرصت اظهارنظر ندارد، واقعیت­های انتخابات ۸۴ را بازگو کنیم.

به گزارش مهر، حسین مرعشی عصر پنج شنبه در همایش «همدلی و همزبانی، کلید سازندگی» در شهر خرم آباد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، گفت: به صحنه انتخابات سال ۸۴ نگاه کنید در جناح اصولگرا آقای قالیباف به لاریجانی رحم نکرد، در جبهه اصلاح طلبان آقای مهرعلیزاده به معین رحم نکرد، معین به کروبی و هر سه اینها به آقای هاشمی رحم نکردند و هر سه وارد صحنه انتخابات شدند.