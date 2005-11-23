تفاوت انسانها ناشي از شيوه به كارگيري عقل است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران، در نشستي كه به مناسبت روز جهاني فلسفه با موضوع بايستگيهاي كنوني فلسفه در عرصه پژوهش در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد بر " فلسفه و بسط عقلانيت جمعي " تأكيد كرد.

دكتر ابراهيمي ديناني در آغاز سخنش با تأكيد بر اين مطلب كه عقل سالك است و توقف نمي شناسد‌‏ گفت: در ميان عرفا هيچ عارفي به اندازه شيخ عطار نيشابوري با فلسفه دشمني نكرده است. او در يك بيت شعري، كاف كفر را بهتر از فا ‌‏فلسفه بر مي شمرد.

وي در ادامه افزود: اگر بسطي و توسعه اي در عالم هست، بسط عقل است. بسط متعلق به عقل است.

دكتر ديناني با اشاره به اين مطلب كه بايد هدف، آغاز و انجام را در عقل مشخص كرد گفت : در عقل وحدت وجود دارد‌، همه چيز گسترش عقل است . با اينكه عقل، مطلق و كلي است، اما عقل در شرايط زماني و مكاني فعال خوانده مي شود. عقل فعال يعني عقلي كه در اين عالم فعال است. عقل فعال در زمان و مكان ماده، فعال است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران معتقد است كه جنبه ‌‏اي كه در دنياي جديد فراموش شده، جنبه طولي و عمودي عقل است‌‏. جنبه طولي به اصطلاح صدرالمتالهين، تشكيك ناميده مي شود.

وي با اشاره به اينكه دو فيلسوف درباره عقل صحبت كرده اند‌‏ گفت: محمد بن زكرياي رازي معتقد است عقل ميان همه انسانها به طور مساوي تقسيم شده است. اگر تفاوتي هم مشاهده مي شود اين است كه افراد عقل را درست به كار نمي برند. همچنين دكارت بر اين نكته تاكيد دارد كه هيچ چيز به اندازه عقل عادلانه تقسيم نشده است.

دكتر ديناني در ادامه تصريح كرد: اما زكرياي رازي و دكارت از خود نپرسيدند كسي كه مي ‌‏خواهد عقل مساوي را به كار ببرد كيست‌‏؟ پس تفاوت ميان درست و نادرست به كاربردن عقل وجود دارد. اما آيا غير عقل، عقل را به كار مي برد؟ هيچ نيرويي در عالم نمي تواند عقل را به كار ببرد. عقل از هيچ چيز جز خودش و خدا فرمان نمي برد كه در اينجا سلسله مراتب تشكيك آغاز مي شود.

استاد فلسفه مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران در پايان سخنانش گفت ‌‏: تمام قوا را نيرويي از فوق هدايت مي كند چراكه نيروي هدايت كننده بايد مافوق باشد. اما اگر عقل يك قوه است چه نيرويي عقل را به كار مي برد و هدايت مي كند؟ آيا نيرويي داناتر از عقل وجود دارد‌‏؟ اراده بدون عقل، حيوانيت است.