افزایش شمار شهدای یمن پس از اعلام آتش بس

سیدرضا صدرالحسینی، تحلیلگر خاورمیانه درباره چرایی پذیرش آتش بس ۵ روزه از سوی عربستان اظهار کرد: در استراتژی نخست سعودی ها در حمله نظامی به مردم مظلوم یمن، در عرض ۷ روز می بایست به بازگرداندن منصورهادی و عقب راندن انصاراله می‌رسیدند؛ اما عربستان پس از گذشت بیش از یکماه، به این هدف دست نیافت و امروز موضوع آتش بس را مطرح کرد.

وی افزود: از زمانی‌که بحث آتش بس مطرح شده، میزان بمباران سعودی ها افزایش یافته و سخنگوی نظامی آن ها اعلام کرده صعده یک پادگان نظامی است و محدودیتی برای بمباران ندارد.

این تحلیلگر حوزه خاورمیانه از افزایش شمار شهدای کودک در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات بمب های خوشه‌ای در انبارهای سعودی به اتمام رسیده و سعودی‌ها هواپیمایی را به اجبار به تل آویو فرستاده‌اند که این بمب‌ها را به عربستان منتقل کنند.

صدرالحسینی از حمایت امریکا در قبال سناریوی مشابه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه سخن گفت و ادامه داد: امریکا در بمباران رژیم صهیونیستی خود را ناجی می دید و امروز نیز جان کری نقش ناجی را برای مردم یمن بازی می کند و با سفر خود شرایط را به سمتی مدیریت می کند که اعلام می دارد امریکا برای جلوگیری از ادامه بمباران پیش قدم شده است.

وی به شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر استکبار مردم یمن در تظاهرات روز گذشته در برخی شهرهای این کشور اشاره کرد و در ادامه سکوت انصاراله در قبال اظهارات عربستان علیه این گروه انقلابی را هوشمندانه توصیف کرد.

صدرالحسینی افزود: انصاراله در قبال این موضوع سکوتی معنادار اتخاذ کرده؛ مشکلاتی در یمن وجود داشت که به گفته نماینده سازمان ملل در این کشور، مبتنی بر مشکلات داخلی بود؛ ولی به یکباره عربستان با چراغ سبز امریکا اقدام به بمباران این کشور کرد.

وی ادامه داد: چگونه است که سعودی ها برای جلوگیری از آتش بس موضوع انصاراله را پیش می کشند؛ این اتفاق به این منظور است که به گونه ای نقش انصاراله را در مصیبت های ایجاد شده افزایش دهند و نقش خود را کمرنگ کنند.

صدرالحسینی همچنین بر نقش مخرب مجامع بین المللی تحت مدیریت امریکا در قبال مردم مظلوم یمن اشاره کرد و گفت: باید فکری نو در ارتباط با اداره این سازمان ها اندیشید؛ امروز شرایط به گونه‌ای است که مردم مظلوم یمن بدون هیچ سرپناهی مورد حمایت هیچ سازمانی نیستند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان ساخت: فجایع یمن آنقدر گسترده و وسیع است که برخی سازمان‌ها نسبت به ایجاد یک فاجعه انسانی هشدار داده اند؛ از جمله مجموعه هایی که عمدتا نسبت به کودکان واکنش نشان می دهند.