به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، نقی عظیمی زاده ظهر شنبه در بازدید از دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در کرمان به بیان برنامه ها و اصول استانداری کرمان در بحث اطلاع رسانی پرداخت و گفت: لازمه اطلاع رسانی دقیق و تبیین عملکرد دولت؛ مشارکت اصحاب رسانه و فعال سازی رسانه ها در استان است.

وی رسانه ها را مشاور دولت و نماینده مردم عنوان کرد و افزود: اصحاب رسانه به عنوان یک پل ارتباطی بین مردم و مسئولان شناخته می شوند.

عظیمی زاده ادامه داد: رسانه ها باید دستاوردها و عملکرد دولت را برای مردم بیان کنند تا مردم نیز به دولت امیدوار شوند.

وی همچنین به بعضی اقدامات انجام شده در استان کرمان اشاره کرد و افزود: استاندار کرمان به عنوان نماینده دولت اقدامات زیادی در بحث حاشیه نشینی، مسائل اقتصادی و همیاران آب و دیگر موضوعات مهم در استان انجام داده است که باید توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود.

راوبط عمومی ها دستگاه های اجرایی تخصصی می شوند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم و تاثیرگذار خبرگزاری مهر در اطلاع رسانی و حل مشکلات در استان اشاره کرد و گفت: خبرگزاری مهر تاکنون در استان قوی عمل کرده و به کیفیت اخبار بسیار اهمیت داده است و این امر باعث شده که این خبرگزاری در بین اصحاب رسانه جایگاه خاص و ویژه ای داشته باشد.

وی خبرگزاری مهر را نماینده شایسته ای برای استان کرمان عنوان کرد و اظهار داشت: عملکرد خوب و مثبت خبرگزاری مهر در انعکاس به موقع و منصفانه اخبار و مشکلات در استان کرمان باعث شد که این رسانه جایگاه واقعی خود را در بین مردم و مسئولان پیدا کند.

عظیمی زاده همچنین به نقش خبرگزاری مهر در حل مشکل حاشیه نشینی در استان کرمان پرداخت و اظهار داشت: خبرگزاری مهر به عنوان نخستین رسانه در استان کرمان به این موضع مهم که نقش تاثیرگذاری در امنیت و فرهنگ سازی در استان دارد؛ پرداخت که این پیگیری ها نتیجه داد.

وی ادامه داد: ما به دنبال تبلیغ از شخص و یا گروه خاص نیستیم و مرکز آموزش و پژوهش استانداری به دنبال تخصصی کردن روابط عمومی ها و دستگاه های اجرایی است تا بتوانیم اقدامات انجام شده را به درستی برای مردم اطلاع رسانی کنیم تا مردم در جریان نزدیک اتفاقات قرار گیرند.

نقد منصافانه و عادلانه لازمه جامعه آگاه

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمان ادامه داد: اقدامات انجام شده در دولت ها باید به درستی برای مردم تبیین شود و همانگونه که استاندار کرمان نیز بارها بر این اصل تاکید کرده است، دولت هیچ چیز محرمانه ای با مردم ندارد و همه موضوعات را به درستی برای مردم بازگو می کند.

وی نقد را لازمه یک جامعه آزاد توصیف کرد و افزود: نقد منصفانه و عادلانه باعث رشد دولت ها می شود و استانداری کرمان از نقد آزاد همه رسانه ها استقبال می کند و نقدی که همراه با اخلاقیات و صداقت باشد در بین مردم نیز جایگاه خود را باز می کند.

ارجحیت کیفیت بر کمیت اخبار در خبرگزاری مهر

دبیر خبرگزاری مهر در استان کرمان نیز در این دیدار طی سخنانی به بیان رویکرد این خبرگزاری در سال های گذشته پرداخت و گفت: خبرگزاری مهر کار خود را با رویکرد اطلاع رسانی و حل مشکلات جامعه در استان کرمان آغاز کرده است.

امیررضا محمودی ادامه داد: کیفیت اخبار در خبرگزاری مهر بر کثرت اخبار ارجحیت دارد و در همه دولت ها رویکرد خبرگزاری اعتدال و پرهیز از سیاست زدگی در تصمیمات است و در دولت جدید نیز این خبرگزاری به دنبال حمایت همه جانبه از دولت برای حل مشکلات کشور و پیشرفت استان کرمان است.

وی با انتقاد از سیاسی کاری در بعضی مدیران استان تصریح کرد: سیاست زدگی در بعضی طرح ها و برنامه ها مانع تصمیم گیری درست و اجرای به موقع بعضی پروژه ها و طرح ها در استان شده که باید توسط رسانه ها مطرح و پیگیری شود.

عکاس: سعادت نصری