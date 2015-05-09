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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

فرمانده انتظامی مهاباد در گفتگو با مهر؛

وضعیت مهاباد کاملا عادی است/ هیچ مشکلی امنیتی وجود ندارد

وضعیت مهاباد کاملا عادی است/ هیچ مشکلی امنیتی وجود ندارد

ارومیه - فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در حال حاضر هیچ تجمع و اعتراضی در سطح شهر وجود ندارد و شرایط کاملا عادی است.

سرهنگ فتاح بابانژاد در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون شرایط و وضعیت شهر کاملا عادی است و هیچ مشکل امنیتی و یا تجمع وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزییات و آخرین وضعیت پرونده مرگ دختر مهابادی بیان داشت: تمامی موارد از سوی مسئولان به رسانه ها اطلاع رسانی شده و مورد خاصی وجود ندارد اگر باشد فردا در خدمتان خواهم بود.

در پی مرگ دختر مهابادی روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت و مانور خبری رسانه های بیگانه حوادثی از قبیل تجمع و اغتشاش در شهرستان مهاباد روی داده بود که امروز بر اساس اعلام مسئولان شرایط کاملا عادی است.

کد مطلب 2573258

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