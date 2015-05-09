به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در هجدهمین گردهمایی معاونان اجتماعی ناجا، هدف از برگزاری این همایش را تبیین و تدوین برنامه‌های سال ۹۴ در حوزه اجتماعی و آسیب‌شناسی اعلام کرد و افزود: آموزش همگانی، گسترده‌ کردن فعالیت مراکز مشاوره و مددکاری جزو دو اولویت اصلی معاونت ناجا در سال گذشته بود که خوشبختانه در حد قابل قبولی موفق به اجرایی شدن آن شدیم.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر از ۶۰۰ دایره اجتماعی در کلانتری‌های سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که در این تعداد بیش از ۳۷۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته تا جایی که طبق آمار، بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به دوایر اجتماعی در همان کلانتری به مصالحه رسیده و از چرخه قضایی خارج شده است.

معاون اجتماعی ناجا خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات میدانی و علیرغم محدودیت‌های اعتباری که پیش‌رو داشتیم، موفق شدیم در سال ۹۳ بیش از ۸۸ درصد برنامه‌های گوناگون معاونت اجتماعی ناجا را اجرایی کنیم.

منتظرالمهدی درباره فیلم‌ها و سریال‌های در دست ساخت معاونت اجتماعیو در خصوص تشابه فیلم‌ها و سریال‌های پلیسی با پلیس هالیوودی گفت: انتقاد رهبری به فیلم‌های ایرانی نبود و ما تصویر پلیس ایران را پلیس اخلاق‌مدار و دیندار نشان دادیم. به عنوان مثال در سریال در حال پخش «میکائیل» نقش اول این سریال سعی داشت با بیشتر کردن ارتباط مردم با پلیس، ارتباط آنها را نیز با این نیرو افزایش دهد.

معاون اجتماعی ناجا در پایان از ساخت انیمیشن پلیسی با حضور شخصیت «سیا ساکتی» در ۱۰۰ قسمت خبر داد.