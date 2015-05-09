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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

والیبال زیر ۲۳ سال زنان آسیا؛

تیم چین روی سکوی قهرمانی ایستاد/ ایران هشتم شد

تیم چین روی سکوی قهرمانی ایستاد/ ایران هشتم شد

پرونده رقابتهای والیبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا در فیلیپین با قهرمانی تیم چین و ایستادن تیم ایران در رده هشتم این دوره از مسابقات بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای والیبال زیر ۲۳ سال آسیا بعد از ظهر امروز شنبه در فیلیپین برگزار شد که طی آن تیم چین با پیروزی ۳ بر یک مقابل تایلند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم چین در این بازی ست‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۱ برنده شد و تنها ست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ واگذار کرد.

در بازی رده‌بندی نیز تیم کره‌جنوبی در سه ست پیاپی و با امتیازات ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ مقابل ژاپن پیروز شد و در رده سوم این مسابقات قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی مسابقات به این شرح است:
۱- چین، ۲- تایلند، ۳- کره جنوبی، ۴- ژاپن، ۵- چین تایپه، ۶- هند، ۷- فیلیپین، ۸- ایران، ۹- قزاقستان، ۱۰- ازبکستان، ۱۱- ماکائو، ۱۲- مالدیو
 

کد مطلب 2573294

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