تیم چین روی سکوی قهرمانی ایستاد/ ایران هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای والیبال زیر ۲۳ سال آسیا بعد از ظهر امروز شنبه در فیلیپین برگزار شد که طی آن تیم چین با پیروزی ۳ بر یک مقابل تایلند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم چین در این بازی ست‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۱ برنده شد و تنها ست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ واگذار کرد.

در بازی رده‌بندی نیز تیم کره‌جنوبی در سه ست پیاپی و با امتیازات ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ مقابل ژاپن پیروز شد و در رده سوم این مسابقات قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی مسابقات به این شرح است:

۱- چین، ۲- تایلند، ۳- کره جنوبی، ۴- ژاپن، ۵- چین تایپه، ۶- هند، ۷- فیلیپین، ۸- ایران، ۹- قزاقستان، ۱۰- ازبکستان، ۱۱- ماکائو، ۱۲- مالدیو

