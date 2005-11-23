ايران و هند بر ارتقاء روابط نهادهاي امنيت ملي دو كشور تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در هند، در اين ملاقات، طرفين ضمن تاكيد بر نقش نهادهاي امنيت ملي متناظر دردو كشوردر توسعه مناسبات راهبردي، از استمرار و توسعه اين ارتباط و همكاري استقبال كردند و درمورد ضرورت تلاش براي حفظ صلح و ثبات منطقه توافق نظر داشتند.

اين گزارش مي افزايد : درديدار سياوش زرگر يعقوبي سفير جمهوري اسلامي درهند با ان. كي. نارايانان مشاور امنيت ملي نخست وزيراين كشور، طرفين ضمن تاكيد برعلاقات مشترك وارتقاي سطح همكاريها وبحث وبررسي مناسبات دوجانبه به موضوع اجلاس آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي وديدگاههاي دهلي نو پرداختند.