  1. بین الملل
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۲

در ملاقات سفير ايران با مشاور امنيت ملي نخست وزير هند ؛

ايران و هند بر ارتقاء روابط نهادهاي امنيت ملي دو كشور تاكيد كردند

ايران و هند بر ارتقاء روابط نهادهاي امنيت ملي دو كشور تاكيد كردند

سفير جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو با مشاور امنيت ملي نخست وزير هند ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در هند، در اين ملاقات، طرفين ضمن تاكيد بر نقش نهادهاي امنيت ملي متناظر دردو كشوردر توسعه مناسبات راهبردي، از استمرار و توسعه اين ارتباط و همكاري استقبال كردند و درمورد ضرورت تلاش براي حفظ صلح و ثبات منطقه توافق نظر داشتند.

اين گزارش مي افزايد : درديدار سياوش زرگر يعقوبي سفير جمهوري اسلامي درهند با ان. كي. نارايانان مشاور امنيت ملي نخست وزيراين كشور، طرفين ضمن تاكيد برعلاقات مشترك وارتقاي سطح همكاريها وبحث وبررسي مناسبات دوجانبه به موضوع اجلاس آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي وديدگاههاي دهلي نو پرداختند.

کد مطلب 257330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها