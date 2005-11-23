متكي: وحدت طوايف و مذاهب لبنان تهديدها را خنثي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي وزير خارجه در ميهماني روز ملي لبنان كه در محل اقامتگاه سفير لبنان برگزار شد، شركت كرد.

سفير لبنان در اين مراسم ضمن خوش آمد گوئي از حمايت هاي جمهوري اسلامي ايران در طول مبارزات آزاد سازي سرزمينهاي لبنان از دست اشغالگران صهيونيستي از مردم و دولت و مقاومت لبنان و همچنين كمك به بازسازي لبنان تشكر و قدرداني كرد.

وي با اشاره به تحركات و تجاوزات هوائي - دريائي و زميني يكماه اخير اسرائيل به لبنان هدف رژيم صهيونيستي را خدشه دار كردن حاكميت و ثبات لبنان بر شمرد.

متكي نيز با تبريك روز ملي و استقلال لبنان بار ديگر به حمايت جمهوري اسلامي ايران از مبارزات بحق مردم لبنان براي آزادسازي مابقي سرزمين ها تحت اشغال لبنان اشاره و خاطر نشان كرد: ما خواهان وحدت همه طوائف و مذاهب موجود در لبنان مي باشيم.

وي تاكيد كرد: اين وحدت مي تواند هرگونه توطئه و تهديدي را كه با هدف خدشه دار كردن حاكميت و استقرار و وحدت ملي مردم لبنان طراحي و اجرا مي شود، خنثي سازد .

وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ما همچنين خواهان روشن شدن حقيقت ترور ناجوانمردانه رفيق حريري بدور از هرگونه مسائل سياسي بوده و دست آويز قرار دادن اين تحقيق براي فشار به مردم و دولت لبنان با هدف تحقق اهداف استعماري و سلطه طلبي و بمنظور كمك به رژيم اشغالگر صورت مي پذيرد را محكوم مي كنيم.

متكي به حوادث اخير مزارع شبعا اشاره و افزود: اين را بايد به طرفداران رژيم صهيونيستي گفت كه عليرغم تجاوزات و نقض حاكميت و حقوق لبنان توسط رژيم صهيونيستي (خصوصا در يك ماه گذشته آنهم به كرات)، هيچكدام از اين كشورها اقدامي براي توقف اين بي حرمتيها و نقض قوانين بين المللي و حمايت از حقوق بحقه مردم، دولت و حاكميت و استقلال لبنان صورت نداده اند.