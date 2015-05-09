اجرای نخستین موسیقی کودک با سازهای ایرانی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی خورشیدکلایی، عصر شنبه، در جمع خبرنگاران حوزه فرهنگ استان گلستان، با اعلام این خبر، گفت: امروز بسیاری از کودکان شناخت چندانی نسبت به موسیقی و سازهای اصیل ایرانی ندارند و ما با این کار به دنبال شناساندن سازهای ایرانی به کودکان هستیم.

وی افزود: در این اجرا قطعات مختلفی مانند فرزندان ایران، تو که ماه بلند آسمانی و قطعات دیگری که قبلا در موسیقی کودک اجرا شده و کودکان با آن آشنایی دارند اجرا می شود. اما فرق کار ما در این است که این قطعات تنها با دو ساز اجرا شده بودند که ما آن ها را با چندین ساز مختلف اجرا می کنیم.

خورشیدکلایی ادامه داد: برخی قطعات از جمله قطعه ای به نام نصیحت نیز به آهنگ سازی آرش ذاکری یکی از اساتید سنتور استان ساخته و اجرا می شود. اجرای موسیقی کودک با سازهای ایرانی برای اولین بار است که در استان ما انجام می شود در کشور نیز تعداد محدودی از این دست کارها انجام شده است.

وی بیان کرد: این کنسرت موسیقی کودک به سرپرستی محمدرضا شاه پسندی مدرس تنبک و دف، در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت در دو سانس پنج و نیم تا هفت و هفت تا هشت و نیم در سالن نگاه تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا می شود.

گفتنی است اعضای این کنسرت را یک گروه ۱۴ نفره تشکیل می دهند و تهیه بلیط برای این کنسرت در مجموعه پذیرایی دردونه در میدان ولی عصر پایین "برج سرمایه " انجام می شود.