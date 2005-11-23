7 ميليون نفر از افراد مشمول توزيع "سهام عدالت" شناسايي شدند

محمد رضا واعظ مهدوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به سخنان روز گذشته رييس جمهوري مبني بر آغاز توزيع" سهام عدالت" با اولويت گروه هاي هدف از دهه فجر امسال، گفت: برطبق برنامه، كارگروهي متشكل از وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط براي توزيع عادلانه "سهام عدالت" تشكيل شده است.

وي افزود: كارگروه فوق دو ماه فرصت دارد تا سياست ها و اقدامات مربوطه را تا آغاز دهه فجر تنظيم و نهايي كند.

واعظ مهدوي اظهارداشت: همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي در جهت عملياتي كردن طرحي است كه رابطه بين نهادهاي مختلف حمايتي و اشخاص عضو اين نهادها را مشخص كند و با تعيين نحوه كار در توزيع" سهام عدالت"، آنرا به تصويب كارگروه فوق برساند.

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تاكيد بر اين كه افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در توزيع "سهام عدالت" در اولويت اول خواهند بود، تصريح كرد: اين سهام چنانچه تحت مالكيت شركت واسط سرمايه گذاري اين حوزه قرار گيرد ، سرپرستي خواهد شد تا سود اين سهام تا هنگام بلوغ و بازنشستگي اين گونه افراد ذخيره شود.

وي تاكيد كرد: برهمين اساس، اين افراد كه تحت پوشش نهادهاي حماتي قرار دارند، آينده قابل اطميناني براي آنها فراهم خواهد شد.

واعظ مهدوي خاطرنشان كرد: همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي ترتيباتي اتخاذ خواهد كرد تا با فراهم شدن واگذاري سهام عدالت، افراد به طور ناگهاني آنرا هزينه نكنند. به عبارت ديگر، اين طوري نباشد كه اشخاص بلافاصله به بازار بروند و سهام خود را بفروشند و در اين شرايط هم گروه هاي واسطه اي تشكيل گردد تا با قيمت ارزان سهام آنها خريدار كنند.

معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: تاكيد اين است كه توزيع"سهام عدالت" بتواند تحت شركت واسط بصورت پشتوانه اي براي دوران بيماري، آسيب، حادثه و يا سالمندي گروه هاي فقير و كم درآمد به كار گرفته شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر افراد مشمول آيين نامه توزيع"سهام عدالت" كه تحت پوشش نهادهاي حماتي قرار دارند، شناسايي شده اند و رقم آن نيز حدود 7 ميليون نفر است و اين واگذاري بستگي به تصميم گيري كارگروه تشكيل شده براي اين موضوع دارد.