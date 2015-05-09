به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فناوریهای نوین پاکسازی خاک و آبهای زیرزمینی، پژوهشگاه صنعت نفت، فناوری استخراج بخارت از خاک و فناوری بیوفیلتراسیون برای رفع آلودگی از جرایان هوای خروجی از سامانه استخراج بخارات – SVE – را بومی سازی کرد.

ابراهیم علایی - رئیس پژهشکده محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت در این باره گفت: نشت و گسترش آلودگیهای هیدروکربنی در اثر حوداث یا مشکلات فرآیندی با توجه به گستردگی فعالیتهای صنعت نفت در کشور امری گریزناپذیر است و ضروری است برای صیانت از منابع زیست محیطی و حفظ سلامت پرسنل، فناوریهای پاکسازی متناسب با شرایط ومی برای کنترل و رفع چنین آلودگی هایی از خاک و آب زیرزمینی توسعه یابد.

وی با بیان اینکه در میان روش های مختلف رفع آلودگی، روشهای زیستی که مبتنی بر فعالیت متابولیک میکروارگانیسمهای تجزیه کننده هیدورکربن عمل می کنند در مقایسه با روشهای شیمیایی و فیزیکی ساده تر، ارزان تر و با محیط زیست سازگارترند گفت: روشهای زیستی باعث حذف کامل آلودگی و تبدیل آن به آب، دی اکسیدکربن و ماده زیستی می شوند. در همین حال تجزیه زیستی برای رفع آلودگی از محیط های مختلف از جمله خاک، آب و جریان هوا قابلیت کاربرد دارد و بر این پایه فناوریهای متعددی در دنیا توسعه یافته و به مرحله تجاری رسیده اند.

علایی با تاکید براینکه پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای گذشته به صورت متمرکز در زمینه توسعه فناوریهای پاکسازی آلودگیهای زیست محیطی فعالیت داشته تصریح کرد: ما موفق شدیم علاوه بر توسعه دانش فنی بومی در فرآیندهای نوین پاکسازی آب و خاک، به صورت عملیاتی نیز این فرآیندها را برای رفع مشکلات صنعت اجرایی کنیم.

وی از جمله مهمترین دستاوردها در فناوریهای پاکسازی محیط را توسعه روشهای مانیتورینگ و ارزیابی گستره آلودگی در خاک سطحی و آب زیرزمینی و نیز پاکسازی عملیاتی خاک های سطحی آلوده به انواع هیدروکربنها از جمله گازوئیل و نفت خام با روش پیشرفته بیوپایل عنوان کرد و ادامه داد: در راستای توسعه فناوریهای پاکسازی محیط، توسعه فناوری استخراج بخارت از خاک – SVE – و تلفیق آن با پاکسازی زیستی با فعالسازی میکروفلور آب زیرزمینی به اجرا درآمده است.

رئیس پژهشکده محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت: در این راستا فناوری بیوفیلتراسیون برای رفع آلودگی از جریان هوای خروجی از سامانه استخراج بخارات بومی شده و این فناوری در بخشی از منطقه جنوب کشور به اجرا درآمده است.

وی کاهش آلودگی تا حد استاندارد زیست محیطی منتطق صنعتی و تبدیل سایت آلوده به فضای سبز از طریق گیاه پالایی را از دیگر دستاوردهای این بخش برشمرد.

علایی با تاکید براینکه طراحی فرآیندهای زیستی در پژوهشگاه صنعت نفت برای هر سایت آلوده برپایه فلورمیکروبی همان منطقه است که کاملا با شرایط اقلیمی و حضور آلاینده سازگار شده است گفت: انواع میکروارگانیسمهای بومی تجزیه کننده هیدروکربن که از مناطق آلوده کشور جداسازی شده اند در کلکسیون میکروبی زیست فناوری نفت نگهداری می شوند.