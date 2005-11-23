حذف خشونت عليه زنان مستلزم تغيير تفكري است كه خشونت را قبول دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، كوفي عنان در پيامي به مناسبت روز بين المللي حذف خشونت عليه زنان - 25 نوامبر 2005 برابر با 4 آذر 1384 گفت: حذف خشونت عليه زنان مستلزم تغيير فكري است كه هنوز بسيار عادي و عميق است و خشونت عليه زنان را قابل قبول مي داند.

در اين پيام آمده است : خشونت عليه زنان در جهان به گونه اي گسترده باقي مانده است. زنان همچنان با اين زشت ترين نماد نظام مند تبعيض و نابرابري در حقوق و در زندگي روزمره خود در سراسر جهان روبرو هستند. اين امر در هر منطقه جهان، كشور و فرهنگ بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، طبقه اجتماعي ، نژاد و قوميت اتفاق مي افتد.

در ادامه پيام عنوان شده است: خشونت جنسي همچنين موجب تخريب گل جامعه مي شود . مي تواند مانع مشغول بودن آنان به كار مولد و حضور دختران در مدارس شود. زنان را در برابر رابطه جنسي اجباري و غير ايمن كه نقش كليدي در گسترش بيماري ايدز و ويروس آن ايفا مي كند، آسيب پذيرتر مي كند.

در قسمت ديگري از پيام عنان آمده است: اثرات عميق و پايدار بر تمامي خانواده به ويژه بر نسل هاي آتي مي گذارد. به همين دلايل امسال "16 روز فعاليت عليه خشونت جنسي" كه از امروز شروع مي شود موجب توجه ويژه دولت ها، نهادهاي سازمان ملل متحد و فعالان جامعه مدني به عواقب زيان آور خشونت عليه زنان در سعادت همه جانبه جهان خواهد شد.

دبيركل سازمان ملل متحد عنوان داشته است: در اجلاس سران در ماه سپتامبر، رهبران جهان متعهد شده اند تلاش خود براي حذف همه گونه خشونت عليه زنان و دختران را مضاعف نمايند. ما مي دانيم اين امر مستلزم تغيير تفكري است كه هنوز بسيار عادي و عميق است و خشونت عليه زنان را قابل قبول مي داند.

عنان افزوده است: اين به آن معني است كه رهبران نشان دهند به عنوان مثال هنگامي كه خشونت عليه زنان به وقوع مي پيوندد، زمينه براي تحمل آن وجود ندارد و هيچ بهانه اي قابل قبول نيست.

در اين روز بين المللي حذف خشونت عليه زنان اجازه دهيد تعهد خود را نسبت به اين ماموريت مهم تجديد نماييم.