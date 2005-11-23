بحران كاغذ پيش روي صنعت نشر كشور است

عضو هيات مديره تعاوني ناشران تهران در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر درباره بحران پيش روي صنعت نشر در زمينه تهيه كاغذ تصريح كرد : دولت بايد در مدت زمان كوتاهي راهي براي برون رفت از شرايط پيش روي ناشران بيابد و در غير اين صورت نشر كشور با بحراني جدي مواجه خواهد شد .

وي در توضيح اين مطلب گفت : در شرايطي كه بهاي ارز در بازار آزاد گران شده دولت بايد ما به التفاوت اعتبار خريد كاغذ را افزايش دهد به اين دليل كه در سيستم بانكي دولتي مرسوم است كه اختلاف قيمت ارز با بهاي بازار آزاد آن را ثابت مي گيرند و از آن طرف قيمت مصوب سازمان حمايت از مصرف كننده براي هر كيلو كاغذ وارداتي هم ثابت است و به دليل افزايش قيمت كاغذ در بازارهاي جهاني به نظر من هر كسي كه كاغذ وارد كند زيان خواهد كرد .

داوودي پور با اشاره ضمني به امكان ورشكستگي تعاوني ناشران تهران تصريح كرد : متاسفانه دولت همچنان فكري براي افزايش ما به التفاوت ارز دولتي و همچنين بهاي قيمت كاغذ وادراتي نكرده است و ما از اين بايت كه كاغذ كمتري خريداري خواهيم كرد و هم مجبور به فروش كاغذ به قيمت مصوب هستيم ضرر خواهيم داد .

عضو هيات مديره تعاوني ناشران در ادامه خاطر نشان كرد : در چهار ماه آينده كه بيشترين مصرف كاغذ را داريم و همچنين نزديكي زمان برگزاري نمايشگاه كتاب تهران است و بر اساس پيش بيني ما بايد حداقل 60 هزار تن كاغذ وارد ايران شود و اگر پيش بيني براي اين مدت صورت نگيرد نشر كشور با بحران مواجه مي شود .

وي خاطر نشان كرد : مسائلي كه در توزيع كاغذ وجود دارد و مربوط به تعاوني ناشران تهران است دامنگير فرهنگ جامعه مي شود و طبق صحبت هايي كه با وزير ارشاد صورت گرفته در تلاش هستيم كه مشكلات مربوط به مفاسد كاغذ يارانه اي برطرف شود واگر رفع نشود بهتر است به طور كل يارانه ها را بردارند .

وي با تاكيد بر پرداختن يارانه به صنعت نشر گفت : اگر در زمينه تخصيص يارانه اي همانطور كه در سالهاي اخير شاهد بوديم به دليل پيش بيني نكردن برخي از مشكلات دچار مشكلاتي شديم مي توانيم با تغيير جهت در اين زمينه مشكلات را رفع كنيم .

داوودي پور تصريح كرد : متاسفانه با وجود مشكلات عديده اي كه در زمينه نحوه تخصيص يارانه ها وجود دارد دولت هنوز نمي پذيرد كه در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد و همچنان بر روش قبلي خود تاكيد مي كند اگر ما به جايي رسيديم كه ارشاد هم همسو با ما پذيرفت كه اين يارانه ها بايد تغيير مسير پيدا كند ما تازه مي توانيم طرح هاي خود را ارائه كينم .