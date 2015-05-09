اتاق فکر مشاوران جوان یاریگر مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حسین صفریان در اولین نشست هم اندیشی مشاوران جوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان کرمان گفت: با استقرار دولت تدبیر و امید روحیه جوان گرایی و استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه های مختلف رشد چشمگیری داشته است.

وی ضمن تقدیر از استاندار کرمان به دلیل توجه به تفکر توسعه ای در تمامی ابعاد بویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: در همه این عرصه ها استاندار کرمان با در نظر گرفتن ظرفیت جوانان از ایده ها و نظرات آنها بهره برده و تمامی اقشار در تصمیم گیری های کلان استان دیده شده اند.

صفریان ساختار گروه مشاوران جوان را تخصصی و بر مبنای شایسته سالاری عنوان کرد و افزود: از ابتدای انتخاب اینجانب به عنوان مشاور جوان استاندار به دلیل نبود هیچگونه ساختار و دستورالعملی در سطح کلان با بیش از ۴۵۰ نفر ساعت ساختار کلی و چارت این گروه ترسیم و سند چشم انداز جوانان استان به تایید استاندار رسیده است که در صورت تایید مشاور جوان ریاست جمهوری به کل کشور تعمیم داده خواهد شد.

مشاور جوان استاندار کرمان با تاکید بر مشارکت تمامی مشاوران جوان فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان در تدوین سند مطالبات جوانان استان گفت: هدف اصلی گروه مشاوران شناسایی گره ها، مشکلات و نیازهای جوانان و کمک به رفع موانع در راستای تعالی و پویایی این نسل و آماده سازی آنها برای قبول مسئولیت در مدیریت استان است.

وی افزود: به دنبال موازی کاری و سیاسی کاری نیستیم و فقط در پی افزایش روحیه امید و نشاط در اقشار جامعه بویژه جوانان هستیم.

صفریان از مشاوران فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی خواست در تمامی عرصه ها پل ارتباطی بین اقشار مختلف جامعه با مدیران خود بوده و از سوی دیگر سخنگوی دولت در بیان دیدگاه ها و دستاورد های آن باشند.

در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی اجمالی از اهداف، برنامه ها و وظایف گروه مشاوران توسط دبیر این گروه هر یک از اعضای کمیته های هشت گانه اقتصادی، اطلاع رسانی، فرهنگی، اجتماعی، بانوان و برنامه ریزی و عمرانی به بیان شرح وظایف، دیدگاه ها و پیشنهادات پرداختند.

در این جلسه همچنین سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری کرمان، استفاده از ظرفیت روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برای بیان دستاوردها و منویات دولت تدبیر و امید به منظور تحقق شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی را مثبت ارزیابی کرد.

نقی عظیمی زاده افزود: مشاوران جوان دستگاه های اجرایی می توانند در عرصه های اطلاع رسانی، جریان سازی و افکار سنجی یاور روابط عمومی های استان باشند.

همچنین جلسه تخصصی مشاوران جوان فرمانداری ها با کمیته های هشت گانه برگزار شد و هر یک از اعضا به بیان دیدگاه ها، نظرات و مشکلات جوانان شهرستان خود پرداختند.