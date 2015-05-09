امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان محیط زیست و انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه به امضاء علی اکبر پورفتح الله مدیرسازمان انتقال خون ایران و مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ایران درمحل سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شد.



این تفاهم نامه با هدف توسعه آموزشی وپژوهشی برای شناسایی وحل مشکلات محیط زیستی کشور با رویکرد کاهش اثرات سوء آنها و خون سالم انسان، مدیریت انواع آلاینده های محیط زیست موثر بر اعطای خون سالم، شناسایی و رفع تاثیرات مخرب انواع آلاینده های محیط زیستی موثر بر خون سالم انسان و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اعطای خون سالم به امضاء طرفین رسید.



قرار است این دو سازمان علاوه بر تبادل تجربیات خود در زمینه برگزاری دوره های تخصصی، آموزشی ، تحقق اهداف و سیاست ها و الزامات بین المللی دو سازمان و افزایش سطح دانش و تخصص کارشناسان همکاری کنند.



براساس این گزارش سازمان حفاظت محیط زیست قرار است در زمینه اشاعه فرهنگ اعطای خون سالم ، کاهش آلاینده های محیط زیست موثر بر سلامت خون انسان و در اختیار قراردادن فضاهای تحت پوشش به منظور اطلاع رسانی به سازمان انتقال خون اقدام کند.



همچنین بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد سازمان انتقال خون در زمینه ارایه آموزش های مرتبط به اعطای خون سالم به آحاد جامعه ، اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و زندگی سالم و در اختیار قراردادن فضاهای تحت پوشش برای اطلاع رسانی و ایجاد بستر مناسب برای آزمایش های دوره ای فاکتورهای خونی محیط بانان کشور اقدام کند.



این تفاهم نامه از امروز شنبه به مدت سه سال معتبراست.