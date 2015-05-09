انتقال ۵ زندانی ايرانی از ارمنستان به ايران

به گزارش خبرگزاری مهر؛ شاهرخ هدايتي سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستري اعلام كرد: پنج تن از ايرانيان زندانی در كشور ارمنستان با هماهنگی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوري اسلامی ايران در ايروان، براي گذراندن ادامه محكوميت به ايران منتقل شدند.

وي با بيان اين مطلب كه محكومين ايرانی، روز پنجشنبه گذشته از طريق مرز نوردوز، تحويل مقامات قضايي شهرستان جلفا شده اند؛ جرم اين زندانيان را جرايم مربوط به مواد مخدر عنوان كرد و گفت: انتقال اين زندانيان در راستاي همكاري هاي قضايي بين دو كشور ايران و ارمنستان انجام مي گيرد.