آبروي مردم مهم‌ تر از وزارت، وكالت و رييس بودن است// راي ندادن به سه وزير براي وزارت نفت در ايران بي سابقه است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسن كامران، با تكذيب شايعاتي كه درباره تسلطي مطرح شده ، به استناد منابع موثق اطلاعاتي گفت : اين درست نيست كه وقتي فرد معرفي مي شود فقط به شايعاتي كه درباره او منتشر مي شود، گوش دهيم و خوبي هايش را نشمريم.

وي افزود: مردم حيثيت دارند و باور شايعات بدون تحقيق در منش آنها بازي با آبروي افرادي است كه معرفي شده اند.

كامران با اظهار تعجب از معرفي سه گزينه براي تصدي وزارت نفت و راي اعتماد نگرفتن آنها، اين امر را در حكومت جمهوري اسلامي بي سابقه خواند.

كامران در حالي كه طومار بلند بالايي را نشان مي داد، خطاب به نمايندگان گفت: مگر شما معتقد نيستيد كه اصل رضايت مردم هستند، بنابراين رضايت مردم كه تباني شدني نيست. اين طومار كه حاوي امضاء همه اقشار مردمي ماهشهر به خصوص تسلطي در حوزه كاريش چه اندازه است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با يادآوري جلسه هفته گذشته مجلس درباره بررسي لايحه يارانه بنزين گفت: مگر شما نبوديد كه كمبود فرسوده بودن پالايشگاهها را علت اصلي مشكلات مي خوانديد، پس چرا به قوت برنامه اي كه تاكيد اصلي اش اصلاح فرآيندها در صنعت نفت است اذعان نمي كنيد.

كامران در پايان سابقه 17 ساله تسلطي در صنعت نفت را تخصص او در اين حوزه و آشنايي كافي به چشم انداز و برنامه را از ديگر نقاط قوت وي عنوان كرد.