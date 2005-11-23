به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، به دليل ناياب شدن بليتهاي كنسرت شجريان و بستهشدن صفهاي طولاني در مقابل محل فروش بليتهاي گروه اساتيد، قرار است طي شبهاي اجراي كنسرت شجريان در تالار وزارت كشور حدود 100 تا 150 قطعه بليت به كساني كه نتوانسته اند بليت رزرو كنند، فروخته شود.
اين در حالي است كه خيابانهاي اطراف مراكز فروش بليت كنسرت شجريان به صورت شبانهروزي با ترافيك مواجه است و علاقمندان به شركت در اين برنامه شبها را در انتظار تهيه بليت در خيابان به سر بردهاند. به همين دليل، اين كنسرت كه قرار بود روزهاي 8 تا 12 ماه جاري در تالار وزارت كشور برگزار شود، به مدت دو روز ديگر تمديد شد.
به اين ترتيب تالار وزارت كشور در روزهاي 13 و 14 آذرماه نيز ميزبان كنسرت اين موسيقيدانان است. تمام شدن بليتهاي چهار روز گذشته در مدت زمان كوتاهي بوده و باعث شده تا شركت دل آواز و كانون موسيقي عارف كه برگزاري اين برنامه را به عهده دارند، به فكر تمديد كنسرت بيفتند.
جالب اينجاست كه هنوز بليتي چاپ نشده و مردم كه تنها حق گرفتن دو بليت را دارند، در صفهاي طويل تنها به رزرو آن اقدام ميكنند.
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