به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما در آسیا چهار سهمیه داریم و باید مراقب باشیم که این تعداد کاهش پیدا نکند. کشورهای ژاپن، کره و چین سرمایه گذاری‌های زیادی کرده‌اند. در کشورهای منطقه هم سرمایه گذاری زیادی انجام می‌گیرد اما در ایران همه ذهن ما را حواشی گرفته است. ما فرصت داریم و باید کارها را در آرامش پیش ببریم.

وی در خصوص آخرین وضعیت قرارداد کی‌روش عنوان کرد: کی‌روش یک قرارداد رسمی منعقد کرده که در هیات رئیسه هم این موضوع تایید شده بود. با این شرایط واقعا کار خیلی سخت است. ما باید به اصولی پایبند باشیم. اصول ما این است با توجه به قرارداد وی با فدراسیون و حمایت مردم از این مربی باید حمایت کنیم. همه تلاش کنیم تا تیم ملی در بازی‌های آینده سربلند بیرون بیاید.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره صحبت‌های وزیر ورزش عنوان کرد: در مورود صحبت هایی که شده است باید بگویم که من در مقامی نیستم که درباره وزیر اظهار نظر کنم. بهرحال باید به اصول پایبند باشیم. در این مقطع باید به جلو برویم. خواهش من این است که سوالی از من دارید بپرسید و درباره وزیر ورزش سوال نپرسید. من فقط در حیطه وظایف خودم می‌توانم صحبت کنم.

اسلامیان تاکید کرد: آقای کی‌روش ادامه کار می‌دهند و چاره‌ای جز این نداریم. پیروانی هم در کنار تیم ملی حضور دارد. تیم ملی آبروی تک تک ایرانیان است و شادی مردم را باید فراهم کنیم. ما راه سختی داریم و همه باید کمک کنیم.

وی در خصوص بحث کارفرما و کارگر که اخیرا مطرح شده است، بیان کرد: بحث کارفرما و مربی یک استاندارهایی دارد. وقتی با مربی در این سطح توافق می‌شود مبنای کار قراردادی است که منعقد می‌شود. امیدوارم که این حواشی از فوتبال ما کم شود. من در باکو حضور داشتم و دیدم که آنها استادیومی ساخته‌اند که حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. بنابراین باید در این باره سرمایه گذاری کرد. وقتی با وجود بلاتکلیفی که برای پرسپولیس وجود دارد یکصد هزار نفر به استادیوم می‌آیند نشان می‌دهد که فوتبال مقبولیت دارد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود رئیس فدراسیون فوتبال خواهد شد، تاکید کرد: من نایب رئیس فدراسیون فوتبال هستم و به دعوت آقای کفاشیان آمده‌ام و هدفم فقط خدمت است.