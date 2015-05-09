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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۹

وزير بهداشت خواستار افزايش منابع مالی بیمه ها شد

وزير بهداشت خواستار افزايش منابع مالی بیمه ها شد

وزیر بهداشت، خواستار افزایش منابع مالی بیمه ها شد و گفت: این منابع باید در اختیار سازمان های بیمه گرد باشد تا مردم بتوانند خدمات درمانی مناسب تری در بخش دولتی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید سازمان بیمه سلامت ایران، اظهارداشت: کمبود اعتبارات بیمه ای باعث خواهد شد تا مراکز درمانی دولتی نیز نتوانند خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهند.

وی از سازمان بیمه سلامت به عنوان بزرگترین خریدار خدمات درمانی وزارت بهداشت نام برد و گفت: ما همواره بر تعامل با بیمه ها، برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، اصرار داریم.

هاشمی در ادامه با اشاره به انتصاب دکتر محسنی بندپی به عنوان رئیس جدید سازمان بهزیستی، افزود: سازمان بهزیستی یکی از سازمان های مورد توجه ماست که به سبب ارائه خدمت به نیازمندان و محرومان جایگاه ویژه ای دارد.

وزیر بهداشت خواهان رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده های تحت پوشش بهزیستی شد و گفت: ساماندهی و کاهش شمار محرومان به ویژه کارتن خواب ها که به علت خشکسالی و برخی سوءتدبیرها رو به افزایش است از جمله برنامه های دولت است.

کد مطلب 2573404
مهناز قربانی مقانکی

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