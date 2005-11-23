9 ميليون بسيجي گرداگرد ايران حلقه خواهند زد// رسانه هاي جهاني شكوه همبستگي را به تصوير مي كشند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، ربيعي با اعلام اين خبر گفت: همزمان با سالروز صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، همايش شكوه همبستگي پنجم آذر بطور همزمان در تهران و سراسر كشور با تشكيل حلقه انساني ميليونها بسيجي شجاع و فداكار بطول 8700 كيلومتر برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به حساسيت شرايط فعلي و لزوم نمايش عزم و اراده ملت ايران در بهره مندي از دانش و فن آوري صلح آميز هسته اي و آمادگي همه جانبه براي رويارويي با تهديدات و پاسخ قاطع و جدي به هر گونه تعرض و تجاوز احتمالي افزود: هفته بسيج، بلحاظ توجه افكار عمومي و كانونهاي رسانه اي داخلي و جهاني و حضور اقشار و آحاد ملت ايران در نهاد مقدس و فاخر بسيج فرصت بسيار مناسبي براي انتقال پيام انقلابي مردم مصمم و مقتدر ايران به جهانيان، بويژه قدرتهاي بزرگ جهاني و دولتهايي كه با تمسك به جنگ رواني و تبليغات مسموم سعي در محروم ساختن ايران و ايرانيان از حق طبيعي خود در استفاده صلح آميز از دستاوردهاي دانش و فن آوري هسته اي دارند، به شمار مي رود.

ربيعي گفت: همايش شكوه همبستگي و حضور ميليونها بسيجي غيور در ميداني به وسعت ايران اسلامي، نقطه اوج برنامه هاي هفته بسيج در سال 84 تلقي شده و نمادي از صلابت، اقتدار و عزم ايرانيان در دفاع از نظام و دستاوردهاي انقلاب و حمايت از تصميم تغيير ناپذير جمهوري اسلامي ايران در پيمايش راه بهره گيري از دانش و فن آوري صلح آميز هسته اي را در معرض قضاوت جهانيان قرار داده و در واقع پاسخ محكمي به كاخ سفيد و رهبران جنگ افروز آمريكا و دشمنان پيشرفت و ترقي ايران اسلامي محسوب خواهد شد.

معاون روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پايان حضور بيش از 70 خبرنگار از رسانه هاي خارجي براي پوشش و انعكاس اخبار و گزارشات مربوط به همايش شكوه همبستگي در تهران را از نشانه هاي اهميت حركت نمادين و عظيم بسيجيان و رويكرد ويژه رسانه هاي فرامرزي به وقايع و رويدادهاي كشور در شرايط حساس بخصوص دانست.