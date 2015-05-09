پیام تسلیت دانشگاه مذاهب اسلامی در پی درگذشت چهره ماندگار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد فقید و چهره ماندگار جامعه علمی کشور دکتر صادق آئینه وند چنین آمده است:
«انا لله و انا الیه راجعون»
رحلت استاد جلیل القدر و چهره ماندگار علم تاریخ و استاد سالیان طولانی دانشگاه مذاهب اسلامی «دکتر صادق آئینه وند» ضایعهای برای جامعه علمی کشور محسوب میشود. این شخصیت برجسته درطول سالها فعالیت، کنار این دانشگاه بوده و در شوراها و بخشهای مختلف صمیمانه و خالصانه مساعدت مینموده و تا نیم سال جاری تحصیلی نیز در مقطع دکتری این دانشگاه به تدریس مشغول بود.
مدیریت، استادان و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی فقدان این شخصیت برجسته علمی کشور را به جامعه دانشگاهی وعلمی کشور و عموم بازماندگان آن استاد فرزانه تسلیت عرض نموده و برای ایشان طلب غفران واسعه الهی مینماید.
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