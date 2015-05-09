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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

تسلیت درگذشت صادق آئینه‌وند؛

پیام تسلیت دانشگاه مذاهب اسلامی در پی درگذشت چهره ماندگار کشور

پیام تسلیت دانشگاه مذاهب اسلامی در پی درگذشت چهره ماندگار کشور

رحلت استاد جلیل القدر و چهره ماندگار علم تاریخ و استاد سالیان طولانی دانشگاه مذاهب اسلامی «دکتر صادق آئینه وند» ضایعه‌ای برای جامعه علمی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام تسلیت دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد فقید و چهره ماندگار جامعه علمی کشور دکتر صادق آئینه وند چنین آمده است:
«انا لله و انا الیه راجعون»

رحلت استاد جلیل القدر و چهره ماندگار علم تاریخ و استاد سالیان طولانی دانشگاه مذاهب اسلامی «دکتر صادق آئینه وند» ضایعه‌ای برای جامعه علمی کشور محسوب می‌شود. این شخصیت برجسته  درطول سال‌ها فعالیت، کنار این دانشگاه بوده و در شورا‌ها و بخش‌های مختلف صمیمانه و خالصانه مساعدت می‌نموده و تا نیم سال جاری تحصیلی نیز در مقطع دکتری این دانشگاه به تدریس مشغول بود.

 مدیریت، استادان و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی فقدان این شخصیت برجسته علمی کشور را به جامعه دانشگاهی وعلمی کشور و عموم بازماندگان آن استاد فرزانه تسلیت عرض نموده و برای ایشان طلب غفران واسعه الهی می‌نماید.

کد مطلب 2573413

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