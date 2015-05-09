به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم با اطلاعیه ای خواستار توقف حملات وحشیانه رژیم آل سعود به مردم کشور یمن شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تداوم حملات وحشیانه آل سعود به مردم بی‌دفاع یمن که منجر به کشتار مداوم زنان، کودکان و سالخوردگان بی‌دفاع گردیده است همزمان با ممانعت از رسانیدن خدمات امدادی و کمک‌های اولیه صورت می‌گیرد و این کشور را در آستانه یک فاجعه وسیع انسانی قرار داده است. به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی و ممنوعه بر علیه این مردم مظلوم و بی‌گناه، نه تنها پرده از چهره سفاک و خونریز این باصطلاح خادمین حرمین شریفین را بر داشته است علاوه بر آن مدعیان دفاع از حقوق بشر را با سؤال جدی روبرو نموده است که چرا در مقابل این همه جنایات سکوت، پیشه نموده‌اند. تا کی جهان اسلام شاهد جنایاتی از این دست از سوی مروجان اندیشه افراطی، خشک و بی منطق وهابیت در منطقه باشد. جنایات گروه‌های تکفیری در عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه آیا جز با حمایت مستقیم این رژیم و هم‌پیمانانش در فلسطین و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا صورت می‌گیرد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تداوم این جنایات را قاطعانه محکوم می‌‌نماید و از کلیة آزاداندیشان سراسر جهان می‌خواهد با محکوم نمودن این اقدامات آل سعود، فریاد مظلومیت مردم بی‌گناه و بی‌دفاع یمن را به گوش جهانیان برسانند.



در خاتمه مراتب اعتراض خود را به تداوم سکوت مجامع بین‌المللی و حامیان دفاع از حقوق بشر اعلام داشته و توقف این حملات وحشیانه و مجازات عاملین و آمرین این جنایات جنگی را خواستاریم.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم