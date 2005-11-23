امتياز دهي هما به شركت اردني در اجاره 2 فروند بوئينگ

يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به منظور رفع كمبودهاي موجود در نقل و انتقال حجاج ايراني (حج عمره) و مسافرت داخلي، از سال 1383 اقدام به اجاره 2 فروند بوئينگ 747 از شركت اردني"AIR UNVSAL" مي كند ومتعهد مي شود به ازاي هر ساعت پرواز چهار هزار و 150 دلار (به طور ميانگين) پرداخت كند كه بخش هايي از مفاد اين قرارداد به نفع شركت خارجي فوق و به زيان هواپيمايي هما بوده است.

وي افزود: اين درحالي است كه اين تصميم هيات مديره شركت هواپيمايي هما مشروط به رعايت صرفه و صلاح و انطباق قرارداد اجاره با مقررات جاري شركت اتخاذ شده است.

اين مقام آگاه اظهارداشت : يكي از اين موارد مربوط به، نحوه محاسبه اجاره ساعتي هواپيما براساس "حركت از توقفگاه فرودگاه مبدا تا توقفگاه فرودگاه مقصد" به جاي محاسبه براساس "زمان آغاز پرواز از باند فرودگاه مبدا تا فرود در باند فرودگاه مقصد" (پرواز مفيد)مي باشد.

برهمين اساس، به طور متوسط به ازاي هر مسير پروازي از فرودگاه هاي كشور به جده يا به ساير فرودگاه هاي كشور حداقل 15 دقيقه( معادل يك هزار و 50 دلار) بابت حركت هواپيماها از محل توقف تا زمان آغاز پرواز و بالعكس، شركت اردني اضافه دريافت داشته كه با احتساب ميزان ساعات پرواز، شركت هواپيمايي هما از اين بابت جمعا 18/1 ميليون دلار تا مهرماه 1384 اضافه پرداخت كرده است.

وي به نحوه به كارگيري خدمه پروازي اشاره و تصريح كرد: شركت اردني اين هواپيماها را با خدمه پروازي به شركت هواپيمايي هما اجاره داده است . لذا شركت اردني بايد راسا خدمه پروازي را تامين كند، ولي به دليل عدم امكان تامين، طي هماهنگي با هواپيمايي هما، مقرر مي شود كه تعدادي از خلبانان، كمك خلبانان و مهندسان پرواز شركت "ايران اير"، در ايام مرخصي و اوقات فراغت به ازاي هر ساعت 100 دلار، در اختيار شركت اردني قرار گيرند.

اين مقام آگاه خاطرنشان كرد: همين مساله يعني قايل شدن امتيازي براي خلبانان بوئينگ فوق، زمينه اعتراض خلبانان ايرباس شركت هواپيمايي هما را به خاطر تفاوت فاحش حقوق ( به دليل دريافت حقوق ريالي آنان در پرواز با هواپيماهاي ايراني در مسير مشابه) فراهم مي آورد.

به گفته وي، مديرعامل سابق هواپيمايي هما دليل اصلي اين تصميم را جلوگيري از مهاجرت خلبانان به خارج از كشور عنوان كرده است.

اين مقام آگاه يادآور شد: با توجه به امكان استفاده از خلبانان ايراني بر روي هواپيماهاي استيجاري، انعقاد قرارداد با خدمه پروازي مورد نياز به نفع هواپيمايي هما نبوده است.

وي گفت: تعهد پرداخت 280 هزار دلار جهت انتقال هواپيماهاي مذكور از كشور اردن به فرودگاه مهرآباد و بالعكس، پرداخت هزينه سوخت وساير اقلام مورد نياز هواپيماها، حمل قطعات يدكي و فني هواپيماها توسط هواپيمايي هما، پرداخت 2/1 ميليارد ريال هزينه اقامت، خوراك و رفت و امد كادر پروازي توسط هما كه به طور معمول بر عهده شركت اجاره دهنده مي باشد از ديگر شروط نحميلي طرف اردني در اين قرارداد بوده است.