اتحاديه اروپا از مخالفان دولت آذر بايجان خواست بردباري پيشه كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، هيكي تالويت Heikki Talvite نماينده اتحاديه اروپا در منطقه قفقاز جنوبي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه ضمن اينكه خواستار حل اختلافات بين دولت و مخالفان آذربايجان شد، گفت : دموكراسي يك شبه ايجاد نخواهد شد .

وي ضمن بيان اين مطلب كه تهديد مخالفان براي تحريم پارلمان نگران كننده است، افذود : اين مسئله بسيار نگران كننده است و رفتن به پارلمان حق قانوني مخالفان است و در اين زمان آزادي بيان به روش دموكراتيك و آزادي برگزاري گردهمايي نيز

برخوردارهستند .



تالويت از مخالفان خواست كه در ازاي دريافت ضمانتهايي براي آزادي برگزاري گردهمايي و آزادي بيان، كرسيهايي را در پارلمان بدست آورده اند در دست گيرند .



گروههاي مخالف دولت آذربايجان، ائتلافي را براي مبارزه با نتايج انتخابات پارلماني 6 نوامبر تشكيل داده اند .



طبق نتايج رسمي انتخابات ، احزاب مخالف 10 كرسي و حزب حاكم به رهبري الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان 63 كرسي از 125 كرسي مجلس آذربايجان را كسب كردند .



ناظران اروپايي پس از بر گزاري انتخابات با اعلام اين مطلب كه در اين انتخابات تخلفات گسترده اي صورت گرفته است آن را مغاير با استانداردهاي بين المللي دانستند .



يكي از منابع نزديك به رهبران مخالفان در واكنش به اظهارات تالويت گفت كه برخي گروههاي بين المللي يك دستوركار ويژه براي ارتقاء منافع خود در آذربايجان سرشار از ذخايز نفتي دارند .



يكي از احزاب مخالف آذربايجان از دولتهاي اروپايي خواسته كه در صورت عدم رسيدگي مقامات آذربايجان به تخلفات صورت گرفته در انتخابات، فشارهاي خود را بر دولت افزايش دهند .



گروه بين المللي بحران مستقر در بروكسل روز دوشنبه با انتشار بيانيه اي از آمريكا و نروژ خواست كه تحريمهاي ديپلماتيك عليه آذربايجان انجام دهند .

اين سازمان در بيانيه خود خاطر نشان كرد كه غرب تخلفات صورت گرفته در انتخابات پيشين آذربايجان را پذيرفته است به اين خاطر كه به حفظ ثبات ، مبارزه با تروريسم و تامين منابع نفت از سوي آذربايجان اميدوار است و تاكنون هيچ اقدام سختگيرانه اي در اين باره انجام نداده است .