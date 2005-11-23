ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد تشكيل مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين نشست "دكتر ترابي" معاون پژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي ضمن تاكيد بر ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي پژوهشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، پيرامون اهميت اين برنامه ها به ايراد سخنراني پرداخت.

همچنين دكتر "سهيلا بوذري" معاون پژوهشي واحد تهران شمال نيز طي گزارشي ضمن معرفي تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، به شاخص ها و عملكردهاي پژوهشي اين واحد دانشگاهي به ويژه در آبان ماه سال جاري پرداخت.

وي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال جهت شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي داخلي و خارجي كسري بودجه ندارد و در اين راستا علاوه بر تشويق اعضاي هيات علمي براي ارايه سخنراني هاي علمي - پژوهشي، توانسته است 30 نفر از اعضاي هيات علمي واجد شرايط را بورسيه كند.

در ادامه معاونين پژوهشي واحدهاي منطقه 8 به بحث و تبادل نظر پيرامون ساير مسايل پژوهشي واحدهاي خود پرداخته و راهكارهاي لازم ارايه شد.

در اين جلسه پيشنهاد تشكيل ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي و همچنين نظارت بر فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

جلسات منطقه اي شوراي پژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي به منظور احيا و اعتلاي فعاليت هاي پژوهشي و ارايه چشم اندازهاي تازه اي فراروي مجريان پژوهش متناسب با برنامه هاي توسعه كشور برگزار و پيگيري مي شود.