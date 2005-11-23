موضوع توسعه صنايع هسته اي در انگليس، اختلافات داخلي را تشديد كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، توني بلر نخست وزير انگليس در حالي كه آماده مي شود، ساخت راكتور هسته اي جديدي را آغاز نمايد، اعلام كرد: دولت انگليس بايد تصميمات مربوط به انرژي هسته اي و سرمايه گذاري بر آن را با دقت بيشتري اتخاذ نمايد.

دولت انگليس تصميم گرفته است صنعت انرژي هسته اي را توسعه و گسترش دهد اما اين در حالي است كه بسياري از فعالان محيط زيست و همچنين گروههاي مبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي با اين موضوع مخالفت دارند.

نخست وزير انگليس مدعي است انرژي هسته اي كه در انگليس از آن نام برده مي شود، انرژي هسته اي خطرناك نيست و فقط به منظور پاسخگويي به نياز روزافزودن به انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد.

توني بلر شب گذشته با حضور در پارلمان انگليس با اشاره به اينكه قصد دارد در يك بازبيني عمومي منابع انرژي هسته اي انگليس، آنها را افزايش دهد، اظهار داشت: براي مثال تغييراتي كه در آب و هوا در حال رويداد است، مسئله اي است كه ثابت مي كند ما بايد انرژي هسته اي خود را گسترش دهيم و در غير اين صورت به زودي نخواهيم توانست به نيازهاي مردم پاسخگو باشيم.

وي تاكيد كرد: دولت هم اكنون توانسته است كنفدراسيون صنعت انگليس را نيز متقاعد كند كه لزوم توسعه انرژي هسته اي براي كشور وجود دارد.

بلر گفت: تصميم گيري در زمينه مسائل مربوط به انرژي هسته اي مي تواند تمام مسائل استراتژيك دولت را تحت تاثير قرار دهد.

در اين جلسه تعداد زيادي از نمايندگان پارلمان انگليس با توني بلر مخالف بودند.