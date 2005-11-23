بدشانسي و قضاوت بحث برانگيز داور دلايل شكست مقابل استقلال كيش بود

به گزارش خبرگزاري " مهر" بهتاش فريبا با بيان مطلب فوق افزود: مسابقه هاي جام حذفي فرصت مناسبي است تا بازيكنان تيم پيكان شايستگي هاي خود را به نمايش بگذارند.

وي با بيان اينكه كادرفني تيم پيكان برنامه هاي مدوني را براي حضوري قدرتمند درجام حذفي طراحي كرده اند، اظهارداشت: هنوز ليگ دسته اول باشگاههاي كشور ( جام آزادگان ) به روزهاي حساس خود نرسيده است وما زمان لازم را براي صعود به صدر جدول رده بندي دراختيارداريم.

بهتاش فريبا بدشانسي وقضاوت بحث برانگيز داور را علت شكست پيكان مقابل استقلال كيش درهفته ششم جام آزادگان عنوان كرد و افزود: بازيكنان پيكان بيش از10 موقعيت ايده آل گلزني را ازدست دادند و داورنيز دوخطاي صددرصد پنالتي را به سود ما نگرفت.

سرپرست تيم پيكان درباره حريف اين تيم درجام حذفي گفت: كادرفني شناخت خوبي از تيم دلوارافزار دارند. تيم پيكان درهفته دوم جام آزادگان مقابل تيم دلوار به نتيجه تساوي رسيد، اما با توجه به اينكه درحال حاضربازيكنان به هماهنگي لازم دست يافته اند، اين تيم را در ورزشگاه ايران خودرو با شكست بدرقه مي كنيم.

وي درخصوص مصدومان احتمالي تيم پيكان دربازي مقابل دلوارافزار اظهارداشت: آسيب ديدگي كشاله جلال اميديان برطرف شده و اميدواريم بتوانيم از وجود وي دراين ديدار استفاده كنيم. تيم پيكان روزجمعه هفته جاري درآغاز رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشوردر ورزشگاه ايران خودروبه مصاف تيم سرخ پوشان دلوارافزار مي رود.