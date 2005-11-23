فاز اول هتل " پايانه جنوب " به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مسعود رهنما مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران با بيان اين مطلب افزود : طرح هاي مذكور شامل پايانه پونك در محدوده غرب تهران ، پايانه ايستگاهي شيخ فضل الله نوري در شمال غرب و پايانه ايستگاهي آيت الله سعيدي در جنوب غرب تهران مي شوند.

وي در رابطه با كاربري پايانه ها خاطر نشان كرد: پايانه ايستگاهي پونك موسوم به پايانه " عتبات عاليات " با حدود 20 هزار متر مربع مساحت، به سفرهاي زيارتي و سياحتي اختصاص دارد ، همچنين پايانه ايستگاهي شيخ فضل ا... نوري ، با هدف ساماندهي مسافربرهاي خطوط تهران - كرج و شهرك هاي اطراف و پايانه ايستگاهي آيِت الله سعيدي به منظور سامان دادن به مسافربرهاي محدوده ساوه ، اسلامشهر ، شهرك ولي عصر(عج) و ساير شهرك هاي آن محدوده احداث شده اند.

رهنما تاكيد كرد: راه اندازي اين سه پايانه نيمه متمركز ، علاوه بر جلوگيري از انجام سفرهاي غير ضرور و طي مسافتهاي طولاني براي رسيدن به پايانه هاي اصلي و در نتيجه اتلاف وقت و هزينه شهروندان ، كاهش آلودگي هوا و كم كردن بار ترافيكي پايانه هاي اصلي را موجب خواهد شد .

مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي در ادامه به طرح تجهيز پايانه هاي برون شهري به هتل اشاره كرد و گفت : در اين راستا فاز اول "هتل پايانه جنوب" در هفته آينده با هدف راه اندازي مكاني مناسب و ارزان قيمت براي اقامت رانندگان و مسافران به بهره برداري مي رسد .