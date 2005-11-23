مراجعه 8840 دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا اميري صفت مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خوردوهاي تهران ، افزود : به اين ترتيب بيش از 50 درصد ظرفيت مراكز معاينه فني در اين مدت فعال بوده است .

به گفته وي در هفته گذشته مراكز معاينه فني الغدير و آبشناسان به ترتيب با يك هزار و 638 و يك هزار و 108 مراجعه بيشترين و كمترين مراجعات را از سوي شهروندان تهراني داشته اند.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودرو با بيان اينكه طي اين مدت 86 درصد علل مردوي خودروها در مرحله اول ، توليد بيش از حد گازهاي آلاينده بوده است ، اظهار داشت : عيوب ظاهري (35درصد) ، اشكال در محورها (20 درصد) ، نقص در ترمزها (15 درصد) و عيوب كمك فنرها (10 درصد) جزو عمده ترين علل مردودي خودروها بوده است.

همچنين طي اين هفته 1358 دستگاه خودروي ديزلي نيز به مراكز مكانيزه معاينه فني مراجعه كرده اند.