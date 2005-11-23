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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

طي هفته گذشته صورت گرفت ؛

مراجعه 8840 دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني تهران

روند صعودي مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني تهران همچنان ادامه دارد ، به طوري كه طي هفته گذشته 8840 دستگاه خودرو به اين مراكز مراجعه كرده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد رضا اميري صفت مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خوردوهاي تهران ، افزود : به اين ترتيب بيش از 50 درصد ظرفيت مراكز معاينه فني در اين مدت فعال بوده است .

به گفته وي در هفته گذشته مراكز معاينه فني الغدير و آبشناسان به ترتيب با يك هزار و 638  و يك هزار و 108 مراجعه بيشترين و كمترين مراجعات را از سوي شهروندان تهراني داشته اند.

مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودرو با بيان اينكه طي اين مدت 86 درصد علل مردوي خودروها در مرحله اول ، توليد بيش از حد گازهاي آلاينده  بوده است ، اظهار داشت : عيوب ظاهري (35درصد) ، اشكال در محورها (20 درصد) ، نقص در ترمزها (15 درصد) و عيوب كمك فنرها (10 درصد) جزو عمده ترين علل مردودي خودروها بوده است. 

همچنين طي اين هفته  1358 دستگاه خودروي ديزلي نيز به مراكز مكانيزه معاينه فني مراجعه كرده اند.

کد مطلب 257356

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