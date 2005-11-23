روند توسعه‌ و برقراري عدالت اجتماعي منوط به برخورداري از صنعت نفت قوي است// نتوانستم در مقابل احمدي ‌نژاد كه گفت روي مين برو عافيت ‌طلبي كنم و بگويم نه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سيد محسن تسلطي، در جلسه علني امروز مجلس بعد از سخنان مخالفان و موافقان خود، در تشريح برنامه ها و دفاع از خود و ضمن گراميداشت هفته بسيج گفت: براي من جاي بسي افتخار است كه به عنوان نامزد وزارتخانه نفت در خانه ملت قرار گرفتم و تلاش مي كنم به دغدغه خاطر همه نمايندگان، پاسخ دهم.

وي افزود: ما امروز مسئوليم كه نعمت مسئوليت و امانت را توسعه و سامان داده و به نسل بعدي تحويل دهيم .

تسلطي نفت را عامل اعتبار ملي و موتور محركه ايران خواند و گفت: نفت در صحنه بين المللي سبب شده تا مردم ايران با نهضت حل شدن نفت، پيشتاز مبارزه با استعمار الگويي براي ديگران شوند.

وزير پيشنهادي نفت ادامه داد: امروزه صنعت نفت و صنايع پيراموني آن اعتبار و منزلت ويژه اي براي ايران در خارج از مرزها ارمغان آورده و در داخل نيز نقش مهمي در توسعه اقتصادي، سياسي و حتي تامين امنيت كشور ايفا مي كند كه بي تدبيري چنين اعتبار و منزلتي بدون تلاش كارگران و مديران بدست نخواهد آمد.

تسلطي اظهار داشت: از نظر مناسبات اجتماعي و داخل صنعت نفت مي تواند در راستاي توليد و اشتغال موثر واقع شود و گاهي در جهت تحقق اهداف كلان دولت باشد.

وي صنعت نفت را يكي از حلقه هاي اصلي اتصال ساير بخشهاي تصميم گيري نظام دانست و گفت: گرچه نفت يك موضوع داخلي است اما داراي ابعاد منطقه اي و بين المللي است زيرا كه نفت منافع كشور منطقه را به هم گره زده است.

وزير پيشنهادي نفت توسعه و امنيت ايران را مربوط به نفت دانست و خاطر نشان كرد: ما بايد از اين منابع عظيم و محدود خدادادي در جهت پويايي و عدالت محوري مبتني بر رقابت بهره جوئيم در عين حال با توجه به جايگاه كليدي آن در منطقه و جهان توسط دستگاه ديپلماسي هماهنگي لازم را به عمل آوريم.

تسلطي تدوين سند راهبرد درازمدت، بهره‌ برداري صيانتي از منابع نفت و گاز و توجه به الگوي بهينه‌ مصرف انرژي متناسب با رشد جمعيت و رعايت اصل عدم وابستگي به واردات فرآورده‌هاي نفتي، ارتقاء بين ‌المللي ايران در بازار انرژي جهان، تهيه طرح و نقشه جامع منابع هيدروكربنيك در كل كشور به منظور فعاليت‌هاي اكتشافي و بر مبناي آن اولويت با بهره‌برداري از منابع مرزي و مشترك، را مورد تاكيد قرار داد.

وي تاكيد كرد: اين تغييرات بايد همراه با تدبير باشد و از اين رو تامين سياست هاي كلان صنعت نفت و گاز مستلزم هماهنگي، مساعدت و تعامل مستمر ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت صورت گيرد.

وي ادامه داد: مضافا آن كه در افق برنامه‌، دستيابي به پنج ميليون بشكه در روز پيش ‌بيني شده است؛ بنابراين كار بزرگي در پيش است كه براي نيل به آن بايد تلاش زيادي شود و منابع مالي لازم ظرفيت‌ سازي و تامين نيروي انساني مورد نياز بايستي فراهم گردد. به اين منظور اقدامات پيشنهادي در بخش بالادستي نفت به اين ترتيب است.

وزير پيشنهادي نفت، در ادامه اجراي پروژه‌هاي بازيافت از مخازن نفت با استفاده از تكنولوژي ‌هاي جديد جهت ازدياد برداشت، تلاش در جهت افزايش ضريب بازيافت، به حداكثر رساندن توليد صيانتي به خصوص در ميادين با عمر متوسط را مورد توجه قرار داد.

وي گفت: عمده‌ ميادين كشور مياديني هستند كه عمر متوسط خود را پشت سر گذاشته‌ اند و تسريع در اجراي پروژه‌ هاي گازهاي همراه نفت، رعايت مسائل زيست محيطي طرح‌ ها و ملاحظات بومي و منطقه‌ اي، بهبود نظام صادرات نفت و فرآورده‌ها، شفاف ‌سازي فرمول ‌هاي قيمت ‌گذاري بهبود نظام بازاريابي، بازنگري، اصلاح و شفاف‌ سازي قراردادهاي نفتي، رعايت بهره ‌برداري صيانتي از مخازن از ديگر اهداف و برنامه‌هاست.

تسلطي ادامه داد: همچنين تدوين روش‌هاي اشتراك براي سرمايه‌ گذاري با بعضي از همسايگان براي بهره ‌برداري از مخازن مشترك به منظور تامين منافع ملي و حذف رقابت ناسالم، ضايع نشدن حقوق شريك ديگر و بهره‌ برداري صيانتي از مخازن از جمله برنامه‌هاي مربوط به بخش نفت است.

وزير پيشنهادي نفت با اشاره به شبهه‌ مطرح نسبت به خود مبني بر اين ‌كه درك و شناخت سياسي ندارد، به سمت‌ هاي خود در وزارت كشور اشاره كرد و گفت: مشاور استاندار بودم، اميدوارم سه ابلاغ كه آقاي ناطق نوري و يك ابلاغ كه آقاي محتشمي دادند، قبول بفرماييد كه آنها به عنوان بالاترين مرجع سياسي كشور پذيرفتند كه بنده درك و فهم و شعور سياسي دارم.

وي همچنين به نداشتن تخصص فني كه از سوي مخالفانش مطرح شد، گفت: نمي ‌دانم تخصص فني چيست؟ آيا اگر دست روغني باشم و لباسم چرب باشد، اين تخصص است. در سال 1350 تحصيل خود را در يكي از بهترين دانشگاههاي كشور در مقطع كارشناسي آن را تمام كردم و از طريق كنكور و بدون هر امتياز و رانتي در سال 1365 به كارشناسي ارشد آمدم و در رشته‌ معماري كارشناسي ارشد را گرفتم و حداقل مي‌توانم بگويم در يك كار متخصص هستم.

وزير پيشنهادي نفت با بيان اين‌كه در صنعت نفت مشاغل فني و غيرفني تقسيم ‌بندي شده، رشته‌ خود را يك رشته‌ فني خواند و گفت: اين يك رويه است. قبل از انقلاب هم اين ‌طور بوده كه رشته معماري از رشته‌هاي فني بوده است.

وي در خصوص شبهات مطرح نسبت به خود مبني بر اين ‌كه به مافياي نفت اعتقاد ندارد،‌ گفت: بارها در كميسيون از من سئوال شد و بنده گفتم كه فساد هر كجا هست وظيفه‌ برخورد با آن وجود دارد و پرسيدم آيا وزير نفت بايد انتخاب شود كه با فساد مبارزه كند؟ آيا اين وظيفه‌ يك نفر است و آيا اگر اين وزارتخانه مدت ديگر نيز بدون وزير بماند آيا بايد فساد ادامه داشته باشد؟

تسلطي تأكيد كرد: برخورد با فساد بايد نهادينه شود، بايد عزم جدي داشته باشيم و پاي مسأله بايستيم. هركجا دستي به اين بيت‌المالي كه در حيطه‌ مسؤوليت من است دراز شود آن را قطع خواهم كرد و زمينه‌ي دست‌درازي را از بين مي‌بريم.

وي با بيان اين ‌كه قراردادها بايد شفاف ‌سازي شود، گفت: هم محتواي قراردادها و هم نحوه‌ مذاكرات بايد شفاف ‌سازي شود. در شركت ملي و صنايع پتروشيمي قراردادها در منظر چشم تمام پيمانكارها باز مي‌شود و آن را زير يك صفحه اسكرين بزرگ قرار مي ‌دهد لذا همه از آن مطلع مي‌شوند. در چنين حالتي چطور مي‌شود زد و بند به وجود آيد.

وزير پيشنهادي نفت عدم برخورداري از ديدگاه مستقل و روشن را از ديگر شبهات مطرح نسبت به خود عنوان كرد و گفت: سوابق سياسي بنده را در وزارت كشور ببينيد. من سه ابلاغ از جناب آقاي ناطق نوري و يك ابلاغ از آقاي محتشمي داشتم.

وي اين نكته را نشانه استقلال در مواضع خود دانست و گفت: من وظيفه‌ ام را انجام مي‌دهم. اعتقاداتم را براي خودم نگه مي‌ دارم. بيت ‌المال مملكت و موقعيت شغلي‌ام را وجه المصالحه اهداف گروهي، باندي و جناحي قرار نداده و انشاءالله نخواهم داد.

تسلطي خطاب به نمايندگان گفت: بودجه سالانه كشور در اينجا به تصويب مي ‌رسد، بايد مركز تأمين اين هزينه‌ها وجود داشته باشد، اگر مجلس تكليف كند كه مقدار نفت فروشي بايد اين مقدار باشد مگر وزير نفت حق دارد كه با اين مقابله كند.

وي با اشاره به برخي شبهات مبني بر اعتقاد وي به وابستگي به عملكرد هفده سال گذشته‌ خود و تكميل كامل بر توانمندي داخل كشور اشاره كرد و گفت: كسي نمي ‌تواند اين را نفي كند. استفاده‌ كامل از ظرفيت مهندسي كشور و استفاده‌ كامل از پيمانكاران كشور از ويژگي ‌هاي سابقه‌ كاري من است كه البته سئوال پرسيدن در مورد آن سخت نيست. همانطور كه براي خيلي از چيزهايي كه در زندگي خصوصي من بود اتفاق افتاد.

وزير پيشنهادي نفت با طرح اين پرسش كه آيا خود را شايسته مي ‌دانيد، گفت: مگر به ما ياد نداده‌ اند وقتي در يك ميداني دعوت به كار مي‌شويد، چه كنيد؟ به ويژه به تعبير من كه نمي ‌توانم در مقابل اين ‌كه جناب آقاي احمدي ‌نژاد بگويند روي مين برو عافيت ‌طلبي كرده و بگويم نه.

تسلطي با بيان اين‌كه من هيچ وقت نمي ‌گويم چقدر لياقت دارم، اين كار را نوعي خودبزرگ ‌بيني عنوان كرد و گفت: اين خودبزرگ‌ بيني است، تشخيص داده‌اند و من نيز اطاعت كرده ‌ام.

وي افزود: چطور زندگي سراسر مبارزه و افتخار پدر بنده را نمي ‌بينيد، چطور شهادت برادر بنده را نمي ‌بينيد، حرفي كه يك نفر به صورت درگوشي بدون هيچ‌ گونه مدركي بيان مي ‌كند را سند قرار مي ‌دهيد؟ جواب خدا را چه مي‌خواهيم بدهيم؟

تسلطي در پايان گفت: خدايا تو شاهد باش من در محضر حضرت ولي عصر(عج) و در خانه‌ ملت از همه‌ كساني كه براي من سزا يا ناسزا گفته‌اند گذشتم. تقاضاي هيچ ترحمي نيز ندارم. قسمت بود علي عيني (به روي چشم مي ‌پذيرم) و اگر قسمت نبود چيزي از دست نداده‌ام؛ افتخار مي ‌كنم كه آماده‌ پذيرش يك مسؤوليت سنگين بوده‌ام و در پيشگاه مردم و خداوند رو سفيد خواهم بود.