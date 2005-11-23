اتصال سيم نمي تواند دليل آتش سوزي كتابخانه دانشكده حقوق باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر "قاسم افتخاري" شب گذشته در گردهمايي "گلستان در آتش" گفت: سالن كتابخانه داراي كليد مجزايي است كه هميشه پس از اتمام كار كتابخانه و بعد از خاموش كردن چراغ ها آن كليدها هم خاموش مي شوند و پس از آن برقي وجود ندارد كه اتصال سيم ها را موجب شود.

وي اضافه كرد: از طرفي نمي توان به هيچ عنوان پذيرفت كه از طرف دانشكده و دانشگاه عمدي در اين آتش سوزي وجود داشته است.

دكتر قاسم افتخاري خاطرنشان كرد: افراد نبايد از اين مصيبت براي تسويه حساب هاي گروهي و صنفي خود استفاده كنند. بايد از اين واقعه به عنوان يك مصيبت علمي برداشت شود نه وسيله اي براي سوء برداشت هاي شخصي.

به گزارش "مهر"، دكتر افتخاري از سال 1350 به مدت 25 سال مسئوليت كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

بخش مرجع (رفرانس) كتابخانه دانشكده حقوق توسط دكتر قاسم افتخاري ايجاد شده كه بخش اعظم آن در حادثه اخير طعمه حريق شد.