نخست وزير ايتاليا: نيروهاي خود را سال آينده از عراق خارج مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ايتاليا، سيلويو برلوسكوني در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ما در مشورت هايي كه با دولت هاي ديگر و با كشورهاي دوست خود داشتيم تاريخ پايان 2006 را زمان خوبي براي خروج نيروهايمان تشخيص داديم.

نخست وزير ايتاليا گفت : هم اكنون حدود 3 هزار سرباز ايتاليا در عراق حضور دارند كه بيشتر در ناصريه فعاليت مي كنند. ما در ماه سپتامبر تعداد 300 نفر از آنان را نيز به ايتاليا بازگردانده ايم.

برلوسكوني كه يكي از متحدين جرج بوش است، اظهار داشت: ما نوعي استراتژي كاهش نيرو در عراق را به كار خواهيم گرفت كه با قدرت گرفتن دولت عراق اين كاهش نيرو به خروج كامل منجر خواهد شد.

وي توضيح داد: موضع دولت ايتاليا از ابتدا اين بود كه در جنگ عراق مشاركت نكرد و با اين امر مخالف بود اما در پي پايان يافتن جنگ درصدد برآمديم تا نيروهاي خود را براي كمك به استقرار هر چه زودتر صلح به اين كشور اعزام كنيم.

احزاب مخالف در ايتاليا تاكيد كرده اند در صورت پيروزي در انتخابات آتي اين كشور زمينه خروج فوري نظاميان ايتاليايي را از عراق فراهم خواهند كرد.