سرمايه گذاري 400 ميليارد توماني دولت در بخش فضا

به گزارش مهر به نقل از گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، محمد سليماني كه در همايش يك روزه سنجش از دور و توسعه پايدار سخن مي گفت ، توسعه صنايع فضايي در كشور را نيازمند سياستگذاري در سطح ملي و وحدت ملي دانست و افزود: اجراي پروژه هاي فضايي بدون همكاري دانشمندان و دانشگاهيان با مشكل مواجه خواهد شد.

وي به تصميم دولت در پرداخت هزينه هاي پروژه هاي فضايي اشاره كرد و گفت: با توجه به منابع مالي محدودي كه در كشور وجود دارد ملت نيز بايد تبعات هزينه هاي اجراي اين پروژه را بپذيرد.

سليماني ، به سرمايه گذاري 400 ميليارد توماني دولت در برنامه چهارم توسعه در اين حوزه اشاره كرد و افزود: در بخش فضايي بدون همكاري خارجي نمي توانيم راه ميان بر برويم و نياز ما به تجهيزات و آزمايش هاي پيشرفته و مدرن به منظور توسعه تكنولوژي فضايي بسيار محسوس است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور يا عدم حضور كشورمان را از بعد سياسي در سطح جهاني در چارچوب سازمان هاي ملي و بين المللي مهم ارزيابي كرد و بر ايجاد بخش مستقل فضايي در وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرد.