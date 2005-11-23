روند جهاني سازي به تقويت فرهنگهاي توده وار منتهي مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ‌محمود محمدي عراقي ديروز در محل اين اجلاس در داكار با حمايت از تنوع فرهنگي در عصر جهاني‌سازي نسبت به پيامدهاي منفي جهاني سيازي و يكسان سازي فرهنگي و همچنين عدم پذيرش تنوع فرهنگي، هشدار داد.



وي كه به جاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين اجلاس شركت دارد، با اشاره به اهميت و نقش فرهنگ در اعتلا و شكوفايي استعدادهاي بشر و نفوذ و اهميت برجسته و روز افزون آن در ابعاد گوناگون زندگي انسان تصريح كرد: فرهنگ‌ ها در نظام‌ هاي سياسي غالب و زورمندان ناديده گرفته مي ‌شوند كه مصداق بارز آن فرهنگ ديرينه مردم ستمديده فلسطين است.



عراقي افزود: فرهنگسازي تصنعي در سطح بين ‌المللي با تكيه بر روش‌ هاي نوين ارتباطي در حال جريان است و ميراث متنوع فرهنگ معنوي در فرآيند هويت ‌سازي تصنعي امروز و آينده دچار چالش‌ است.



رئيس ديپلماسي فرهنگي ايران يادآورشد: در شرايط فعلي مي‌بايست در راه حفظ و تقويت فرهنگ ‌هاي متنوع جوامع تلاش كرد. بالندگي جامعه بشري مبتني بر تنوع فرهنگي معنوي و انباشت و انتقال دانش در عرصه‌هاي مختلف است.



وي هشدار داد روند جهاني ‌سازي و به تبع آن يكسان سازي فرهنگي، به ايجاد، شكل دهي و تقويت فرهنگ‌هاي توده ‌وار منتهي مي ‌شود. مسلم است گسترش فرهنگ‌ هاي توده ‌اي در جهان ابزار مدار، فرهنگ مردم سالارانه را تضعيف مي‌ كند و اين رويه مي ‌تواند در باز توليد نظام ‌هاي سياسي غير مردمي مؤثر افتد از اين رو در نظام ‌هاي مورد اشاره چالش‌ هويت ‌يابي به خوبي مشهود است.



رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با تأكيد بر لزوم تنوع فرهنگي در عصر جهاني شدن افزود: جوامعي كه از نظر ميراث متنوع فرهنگي و معنوي توانمند بوده ودر تحولات تاريخي سياسي جهاني توانسته ‌اند ميراث متنوع فرهنگي خود را حفظ كنند، در دنياي معاصر از جايگاه ويژه فرهنگي برخوردار هستند كه نمونه آن تحولات فرهنگي ايران در دوران تمدن اسلامي است.



وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه تجربيات علمي فراواني دارد و آماده تبادل يافته ‌ها و نتايج طرح‌ ها در تقويت و ترويج ميراث معنوي متنوع فرهنگي همراه با حفظ وفاق و هويت ملي است.



محمدي عراقي در ادامه توفيق الگوي توسعه را در تعامل و تطابق آن با ميراث فرهنگي معنوي آن عنوان كرد و گفت: توسعه پايدار زماني مي‌ تواند تداوم و چهره عملي به خود گيرد كه در الگوي توسعه به ميراث فرهنگي معنوي توجه شود.



وي با اشاره به نقش تبادل دانش و فنون ارزش‌ هاي فرهنگي كشورها در رشد جوامع توسعه يافته، تأكيد كرد: ضروري است دسترسي همه كشورها به دانش‌ ها و فن‌آوري ‌هاي روز جهاني در عرصه هاي مختلف دانش، شكل عملياتي يابند بنابراين كشورهاي پيشرفته مي‌بايست آستانه تحمل، همگرايي و احساس داشتن سرنوشت مشترك را تقويت كنند ، جريان تبادل و انتقال دانش را گسترش دهند و به فرآيند توسعه پايدار همه جانبه كمك كنند تا هيچ ملتي از حق طبيعي خود براي دستيابي به فناوري ‌هاي پيشرفته محروم نشود.