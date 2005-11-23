انجمن دوستداران زبان و ادب فارسي در ارمنستان تاسيس مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، اعضاي شورا در اين جلسه مراحل ثبت انجمن، فعاليت هاي آينده و نحوه برگزاري مراسم گشايش رسمي آن را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

رضا عطوفي رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اين نشست به استقبال مراكز ستادي در كشورمان از فكر تشكيل اين انجمن و انجام سريع مراحل ثبت و تنظيم اساسنامه آن در ارمنستان اشاره كرد و افزود : با وجود استادان ، معلمان و علاقمندان زبان و ادب فارسي در ارمنستان ، انجمن آينده درخشاني را پيش روي خود دارد و مطمئنا منشا اثرات بسياري در تحكيم روابط فرهنگي و علمي دو كشور خواهد داشت.

وي همچنين از تشكيل گروههاي كاري در حوزه هاي مختلف دانشجويي ، دانش آموزي ، انتشار فصلنامه " پارسيان " به زبان فارسي ، برگزاري نشست ها و سمينارهاي تخصصي و برپايي مراسم بزرگداشت خادمان و چهره هاي ماندگار در عرصه زبان فارسي در ارمنستان ، به عنوان فعاليتهاي اين انجمن در آينده نام برد.

عطوفي در پايان از مراسم افتتاح و آغاز به كار اين انجمن با حضور حجت الاسلام محمدي عراقي رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در آينده نزديك خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، در ادامه اين جلسه ژرژيك ابراهيمي رييس انجمن دوستداران زبان و ادب فارسي پيرامون مراحل مختلف ثبت و صدور مجوز انجمن مطالبي بيان كرد و از اين انجمن به عنوان يك سازمان اجتماعي نام برد.

اعضاي شوراي اصلي انجمن در خصوص نام نشريه انجمن، زبان ، دوره انتشار آن، كميته هاي مختلف كاري و نظاير آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.