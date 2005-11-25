آندره مكين با "زني كه منتظر بود " به ايران آمد

ساسان تبمسي درگفت و گو با خبرنگار كتاب مهر درباره " آندره مكين " و آثارش گفت : وي يكي از قدرترين نويسندگان نسبتا جوان فرانسوي روسي تبار است كه در 1957 متولد شده و در سال 1984 براي ادامه تحصيل ، تحقيق و تحصيل در رشته فلسفه و ادبيات روسي به فرانسه مهاجرت كرد .

وي در ادامه افزود : نخستين كتابي كه توسط مكين در پاريس به چاپ رسيد رماني است با نام « دختريك قهرمان اتحاد جماهير شوروي » ، كتاب بعدي او « اعترافات يك پرچمدار شكست خورده » است . در ادامه و از سال 1994 به بعد رمان هاي « به ياد رودخانه عشق » ، « وصيت نامه فرانسوي » ، « جنايت اولگا آربلينا » ، و بعد رمان « مرثيه اي براي شرق » را به چاپ رساند و درسال 2001 رمان « موسيقي يك زندگي » و در نهايت سال 2004 رمان « زني كه منتظر بود » را به چاپ رساند .

تبسمي درباره مضمون غالب آثار مكين گفت : او احياء كننده خاطرات منزجر كننده وشومي است كه مردم روسيه در زمان اختناق استاليني و حكومت توتاليتار شوروي از سر گذراندند و به طور كلي او بخشي از آنچه كه در آثارش به تصوير مي كشد و با اشاره به كاراكتر مادر بزرگي كه در بسياري از آثار حضور دارد ، بخشي از خاطرات خود و خاندانش را به رشته تحرير در آورده است .

وي تصريح كرد : آندره مكين در غالب آثارش به نحوه شايسته اي رنج مردم روسيه را در دوران حكومت شوروي به تصوير مي كشد و خصوصا در كتاب « موسيقي يك زندگي » بيش از همه جنايات كمونيست ها و آنچه كه در اردوگاه هاي كار اجباري خصوصا در " گولاك " اتفاق مي افتاد را بازگو كرده است .

مترجم كتاب زني كه منتظر بود درتحليل آثار مكين گفت : آندره ميكن با خاطراتي كه از روسيه و مردم آن دارد تحليل هاي جامعه شناسي قوي از شرايط حاكم بر مردم و جامعه شوروي ارائه مي دهد و نقد گرايي او از اين شرايط پررنگ است ولي او با زبان شاعرانه اي اين نوع نگاه خاص خود را بيان مي كند .

وي در توضيح اين مطلب افزود : مكين خصوصا در كتاب « زني كه منتظر بود » در توصيف و تفسير ايماژينگ كلمات ، جملات و به خصوص تنظيم موقعيت هاي مختلف در ذهن خواننده از آنچه كه بايد بعدا اتفاق بيافتد آنقدر شيوا ياد مي كند كه حتي شخصيتي مانند ميلان كوندرا را به تحسين وا مي دارد .

به گفته ساسان تبسمي ميلان كوندرا در تحسيني كه درباره مكين و آثار او نوشته به صراحت مي گويد : نويسنده بايد نوشتن ايماژينگ را از مكين و نوشته هاي او بياموزد و همه ما بايد به مرحله اي برسيم كه از آندره مكين ياد بگيريم .