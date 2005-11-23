تشكيل 5 كميته اجرايي براي كنگره بزرگ تئاتر كشور

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، اين پنج كميته شامل كميته جشنواره‌ها و همايش‌ها، كميته آموزش و پژوهش، كميته مالي، كميته نظارت بر نمايش و كميته روابط عمومي و بين‌الملي هستند.

اين در حالي است كه در هر كميته حداكثر15 تن از اعضا به اضافه پنج تن مركب از اساتيد و صاحب‌نظران هر رشته و مديران بخش‌هاي مرتبط اداره كل هنرهاي نمايشي شركت خواهند داشت و هر كميته موظف است نتايج بحث و تبادل آرا پيشنهادي خود را به شكل مكتوب در بندهاي متفاوت تصريح كرده و به دبير اجرايي تسليم كند.

كنگره بزرگ تئاتر كشور روز سه‌شنبه هشتم آذرماه سال جاري با حضور حسين پارسايي، مدير اداره كل هنرهاي نمايشي و مسئولان تئاتر كشور و جمعي از روساي انجمن‌هاي نمايش و پيشكسوتان تئاتر به مدت دو روز در تالار وحدت برگزار خواهد شد.