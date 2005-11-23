گزارش ناظرجهاني دو وميداني ازچهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان

به گزارش خبرگزاري" مهر" وي در بخشي ازگزارش خود سطح علمي وفني داوران ايراني شركت كننده دراين مسابقات را درحد بالايي ارزيابي كردند.

با برگزاري كلاسهاي آموزش داوري دو وميداني توسط فدراسيون جهاني به مدت چهار روزبه مدرسي خانم جيدواني روسوبعنوان عضوي ازكميته زنان را موقعيت بزرگي دانست و افزوده براي اولين بار ورزشكاران رشته ما دريك رويداد بين المللي كه شان زنان ودختران حفظ شده بود، حضورپيدا كردند.

طبق اين گزارش سالن برگزاري مسابقات و امكانات آن، انجام آزمايشات دوپينگ و استفاده ازكليه تجهيزاتي كه فدراسيون جهاني تاييد كرده بود، ازجمله نقاط قوت اين مسابقات به حساب مي آيد.

وي ضمن اظهارتعجب ازحضورخبرنگاران مرد و زن بين المللي دراين مسابقات ازحضورجياني مرلو ( رياست انجمن ورزشي نويسان) وسايرمقامات اين انجمن ياد كرد كه دركنگره علمي - ورزشي بسوي آينده كه همزمان با برگزاري اين بازيها، انجام شده سخنراني كردند.

كارگاه آموزشي براي مربيان دوهاي نيمه استقامت

كارگاه آموزشي مربيان دوها نيمه استقامت و استقامت جهت يكنواخت سازي و آموزش سيستمهاي تمريني، روزهاي سوم وچهارم آذرماه جاري درمحل مجموعه آفتاب انقلاب برگزارمي شود. اين كارگاه با حضور40 نفر ازمربيان سراسركشوربرگزارمي شود.