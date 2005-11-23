ايران هرگز قطع كننده مذاكره نبوده است/ اروپايي ها نامه لاريجاني را مثبت ارزيابي كرده اند/ ايران از حق قانوني خود براي غني سازي در خاك خود نمي گذرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي كه پيش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي با وزير خارجه افغانستان در تهران و در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به اجلاس فرداي شوراي حكام گفت : يكي از محورهاي دستور كار اجلاس فرداي شوراي حكام بررسي فعاليتهاي هسته اي كشورمان است .

وي افزود : پس از اجلاس سپتامبر گذشته شوراي حكام،علي رغم برخي نكات مطرح شده، همكاري هاي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه يافت و علاوه بر سفر هيات هاي مختلف به ايران ، بازرسان آژانس نيز در ايران حضور يافتند و به وظايف خود عمل كردند.

وزير خارجه در خصوص گزارش البرادعي نيز گفت : گزارش البرادعي گزارشي است كه برخي از مواردي را كه به طور كامل روشن شده بود نيز بسته نشده است كه انتقاداتي به آن وارد است اما در مجموع گزارشي است كه كشورها مي توانند بر اساس آن تصميمي واقع بينانه بگيرند.

متكي در ادامه نتيجه گرفت : در مجموع شرايط فعلي را سازنده تر و مثبت تر از شرايط قبل مي دانيم .

وي در پاسخ به سوالي در خصوص انجام مذاكره با اتحاديه اروپا گفت : سه كشور اروپايي نامه دكتر لاريجاني را با نگاهي مثبت ارزيابي كرده اند، اما هنوز پيشنهادي رسمي به ايران در اين خصوص ارائه نشده است .

خبرنگار ديگري در خصوص پيشنهاد روسيه مبني بر غني سازي در خاك اين كشور با همكاري ايران پرسيد كه متكي پاسخ داد : همانطور كه سرگئي ايوانف در سفر خود به ايران اعلام كرده بود هيچ پيشنهاد رسمي براي اين موضوع به ايران به داده نشده است و بايد اين موضوع را نيز مورد توجه قرار داد كه ايران هيچگاه از حق طبيعي و قانوني خود براي غني سازي در خاك خود كه برآمده از حقوق مندرج در ان پي تي است نخواهد گذشت .

وزير خارجه اضافه كرد : غني سازي در سرزمين ايران جزو حقوق ماست كه از آن نمي گذريم و مسائلي مثل اين موضوع يا تعطيلي تاسيسات اصفهان با حقوق بين الملل و مفاد ان پي تي مطابقت ندارد.

متكي در خصوص مذاكره شب گذشته خود با وزير خارجه انگليس گفت : ايران قطع كننده مذاكرات با سه كشور اروپايي نبود و هر نوع مذاكره بر اساس منافع ملي را با كشورهاي اروپايي ، اعضاي شوراي حكام و مانند آن را مي پذيريم .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اظهاران برخي از مسئولان روسيه در زمينه عدم آمادگي نيروگاه اتمي بوشهر براي دريافت سوخت هسته اي گفت : در گذشته روند اجرايي نيروگاه بوشهر با كندي صورت مي گرفت اما در حال حاضر اين نيروگاه به لحاظ اجرايي تكميل شده است و در سفر من به روسيه و نيز سفر هيئت روسيه به ايران بر اجراي توافقات بر اساس زمانبندي مشخص شده تاكيد شد.

وزير خارجه گفت : مشكلي در عزم جدي دو كشور براي انتقال سوخت به بوشهر ملاحظه نمي شود و اميدوارم آغاز فعاليت اين نيروگاه به عنوان سمبل همكاريهاي مشترك ايران و روسيه به سرعت انجام گيرد .

متكي در پاسخ به ادعاهايي مبني بر حركت ايران به سمت دستيابي به سلاح هسته اي گفت : مواضع اصولي ما در اين خصوص توسط رييس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل اعلام شده است اما بد نيست به موضع يك طرفه برخي از كشورها نيز در اين زمينه توجه كرد كه از زرادخانه برخي از كشورها كه تا دويست كلاهك هسته اي دارند به راحتي مي گذرند اما به فعاليتهاي صلح آميز كشورمان بيهوده اعتراض مي كنند.

وي به طرح ايران براي تشكيل يك كميته ويژه براي بررسي روند خلع سلاح كشورهاي اتمي اشاره كرد و افزود : اين طرح از سوي برخي كشورهاي غربي مخالفت شد و پيشنهاد اين كميته را تبديل به پيشنهاد ترغيب كشورها به نداشتن سلاح ها تعديل كردند كه بسيار تعجب انگيزاست.