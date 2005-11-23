افزايش همكاري هاي بسيج و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، سردار حجازي كه در همايش "جايگاه زن در نظام سلامت" در دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي سخن مي گفت، افزود : توافق نهايي براي انجام اين طرح ها صورت گرفته و مراحل پاياني خود را طي مي كند و بر اساس اين موافقت نامه ها بسيج در طرح هاي ملي نيز با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري هاي خود را افزايش مي دهد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج در ادامه با اشاره به اهميت نقش زنان در ترويج فرهنگ سلامت خاطرنشان كرد: در گذشته طرح هاي بسيار خوبي در سطح كشور به كمك بسيج و وزارت بهداشت به اجرا درآمده كه از جمله مي توان به طرح ترويج سلامت مادر و فرزند كه با تشكيل گروه هاي مختلف در پايگاه هاي مقاومت بسيج انجام شد و طرح هاي كشوري و سراسري مانند واكسيناسيون فلج اطفال، سرخك و سرجه اشاره كرد.

وي همچنين به زلزله اخير پاكستان و فعاليت هاي درماني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دراين كشور اشاره و تأكيد كرد : با تلاش پرسنل بيمارستان صحرايي سپاه و استفاده از نيروهاي بسيج جامعه پزشكي عده زيادي از مرگ نجات يافتند و مردم منطقه هم براي قدرداني از ايرانيان پلي را در آنجا به نام ايران ثبت كردند.

سردار حجازي ياد آور شد : در حادثه زلزله بم نيز بسيج جامعه پزشكي حضور گسترده اي داشت و توانست خدمات بسياري به مردم ارائه دهد اما اگر در اين حادثه علاوه بر گروه هاي پزشكي، گروه هايي متشكل از روانشناسان و افراد متخصص در امور مشاوره حضور پيدا مي كردند بسياري از ناراحتي ها و افسردگي هاي زنان بازمانده بمي قابل درمان بود.

وي مهمترين ويژگي بسيج را گستردگي و همگاني بودن آن دانست و افزود : با وجود 44 هزار پايگاه مقاومت در سراسر كشور كه و اختصاص 12 هزار و 342 پايگاه از اين تعداد به زنان با مديريت و فرماندهي خود آنها، توان و امكاني ايجاد مي كند كه هر ايده و آموزشي را مي تواند در سطح جامعه اشاعه بدهد .

فرمانده نيروي مقاومت بسيج با اشاره به فعاليت هاي بسيج جامعه پزشكي در زمان دفاع مقدس، بسيج را پس از دوران دفاع مقدس نيازمند يك رويكرد جديد ذكر كرد و اظهار داشت : خوشبختانه اين تغيير رويكرد صورت گرفت و بسيج در زمينه هايي از جمله توليد علم، محروميت زدايي، سازندگي، غني سازي اوقات فراغت و كمك به رشد و بالندگي علمي دانشجويان و دانش پژوهان فعاليت هاي بسياري انجام داد.

وي گفت: ترسيم وضعيت جديد بسيج در عرصه هاي مختلف ما را به توانمندي هاي بسيج رهنمون كرد و من معتقدم با اين تفكر سازنده مي توان توانمندي هاي بسيج را چند برابر كرد.

سردار حجازي تصريح كرد: قرار گرفتن بخش هاي بسيج در كنار هم مي تواند به استفاده از ظرفيت هاي موجود در اين نهاد به نفع اهداف مورد نظر كمك كند.

به گفته وي بسيج به فعاليت و كار و تلاش زنده است و اگر ماموريت برايش تعريف شود فكرش باز تر شده و مي تواند معجزه به وجود بياورد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج اظهار داشت : وقتي گروه هاي مختلف مردم در قالب هاي سازماني متشكل شوند قدرت فراواني را توليد مي كنند كه يكي از كاركرد هايش، توليد قدرت ملي است.