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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۳

مدير كل پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

مركز مطالعات "فقر و نابرابري" در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ايجاد مي شود

مركز مطالعات "فقر و نابرابري" در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ايجاد مي شود

مدير كل پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از راه اندازي چند مركز مطالعات و تحقيقات در اين دانشگاه خبر داد.

دكتر "افشين وجداني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به صورت بين رشته اي عمل مي كند و  منحصر به فرد است. اين دانشگاه در سه حوزه سلامت اجتماعي، بهداشت رواني و توانبخشي فعاليت مي كند.

وي تصريح كرد: فلسفه وجودي اين دانشگاه، تخصصي شدن پرسنل سازمان بهزيستي كشور و ارائه خدمات به معلولين و آسيب ديدگان اجتماعي بر مبناي كار كلينيكي است.

مديركل پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در خصوص ايجاد مراكز پژوعهشي در اين دانشگاه افزود: مراكز مطالعاتي توانبخشي مبتني بر جامعه، مركز مطالعاتي جنسيتي، مركز مطالعات بلاياي طبيعي و مركز مطالعات فقر و نابرابري در اين دانشگاه راه اندازي مي شود.

وي اظهار داشت: مركز تحقيقات شناخت، گفتار و زبان نيز در آينده اي نزديك راه اندازي مي شود. در حال حاضر دانشگاه در تلاش براي اخذ مجوز براي ايجاد اين مراكز است.

وجداني خاطر نشان كرد: هم اكنون پژوهشكده علوم بهزيستي و توانبخشي با سه گروه رفاه اجتماعي، روانشناسي و نيازهاي ويژه و علوم گفتار و زبان مشغول به فعاليت هستند.

کد مطلب 257385

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