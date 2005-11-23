افزايش خدمات سازمان تامين اجتماعي نيازمند دريافت مطالبات دولتي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، داود مددي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت : نظام بيمه اي بايد به سمت توانمند سازي و گرايش نظام امدادي بايد به سمت توانمند سازي آحاد مردم در برابر بحران ها و حوادث باشد.

وي با بيان اينكه ساختار بيمه اي يك هويت غيردولتي دارد و دولت ضامن بقاء و تداوم نظام بيمه اي اجتماعي است گفت : به منظور توسعه و پايدار خدمت رساني و ارتقاء سطح خدمت بايد به دنبال منابع پايدار اقتصادي باشيم.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت : گرچه منابع سازمان دريافت حق بيمه از سوي بيمه شدگان است اما به طور حتم پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مي تواند در ارتقاء برنامه ها و خدمات سازمان كمك موثري باشد .

مددي تصريح كرد : سازمان تامين اجتماعي بايد سازماني كارآمد ، امانت دار و پاسخگو باشد و در راستاي اعطاي كرامت انساني فعاليت نمايد .

به گزارش مهر ، وزير رفاه و تامين اجتماعي نيز در اين مراسم گفت : با تصويب مجلس شوراي اسلامي و شروع به كار وزارته رفاه متولي اصلي سلامت جامعه مشخص شد و به طور حتم اين وزارتخانه مي تواند مدافع مناسبي در هيات دولت براي دفاع از حقوق اجتماعي مردم باشد.

پرويز كاظمي با بيان اينكه آينده روشني در انتظار سازمان تامين اجتماعي است تصريح كرد : با برنامه هاي در نظر گرفته شده و همچنين وجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي به طور حتم در افزايش بهره وري سازمان تامين اجتماعي مي تواند نقش موثري داشته باشد.

وي همچنين در جمع خبرنگاران در ارتباط با پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت : هماهنگي هايي در اين ارتباط صورت گرفته تا مطالبات سازمان به صورت ارز پرداخت شود .

وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص كميته امداد و تحت پوشش قرار گرفتن اين نهاد در وزارت رفاه گفت : كميته امداد بر اساس قانون و با دستور مقام معظم رهبري قابليت انتقال به وزارت رفاه را دارد .