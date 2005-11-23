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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۶

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر":

امكان برگزاري كنكور غير متمركز وجود ندارد

امكان برگزاري كنكور غير متمركز وجود ندارد

معاون آموزشي سازمان سنجش گفت: با توجه به تعداد زياد داوطلبان و برگزاري همزمان آزمون دانشگاههاي سراسري ، امكان برگزاري غير متمركز آزمون هاي سازمان سنجش وجود ندارد.

دكتر حسين پوركاظمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون آزمون دكتري دانشگاههاي سراسري بصورت غير متمركز برگزار مي شود و داوطلب متقاضي مي تواند در آزمون رشته دلخواه خود در استانها و دانشگاههاي مختلف شركت كند اما در آزمونهاي دانشگاههاي سراسري اين امر امكانپذيرنيست.

وي خاطر نشان كرد: چنانچه بخواهيم آزمون دانشگاههاي سراسري را بصورت غير متمركز برگزار كنيم دانشجويان بايد بتوانند در هر رشته اي كه بخواهند چندين بار در شهرهاي مختلف آزمون دهند در حاليكه در آزمون همزمان امكان شركت آنها در استانهاي ديگر وجود نخواهد داشت.

معاون سازمان سنجش گفت: آزمون دانشگاههاي سراسري بايد همزمان و متمركز برگزار شود تا داوطلبان با توجه به هوش ، استعداد و توانايي هايشان مورد سنجش قرار گيرند.

کد مطلب 257391

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