يك شبكه تلويزيوني آمريكايي روند محاكمه صدام را پخش خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شركت Court TV Extra كه خدمات شبكه اي آن ، آن لاين است با 20 دقيقه تاخير محاكمه صدام را پخش خواهد كرد . ديگر شبكه هاي خبري نيز در نظر دارند كه جريان اين محاكمه را پخش كنند .



اين شبكه تلويزيوني با انتشار بيانيه اي خاطر نشان كرد كه تصويربرداري ازاتاق دادگاه روزانه تنها در حدود پنج ساعت امكان پذير خواهد بود .



مشتركاني كه از خدمات Court TV Extra استفاده مي كنند در هر ماه 5.95 دلار هزينه پرداخت مي كنند .



محاكمه صدام كه حكومتش در حمله نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا سرنگون شد و 7 تن از معاونينش به اتهام قتل و عام 140 روستايي شيعه در سال 1982 ، هفته آينده در بغداد از سرگرفته خواهد شد .



محاكمه ديكتاتور سابق عراق قرار است ، 7 آذر (دوشنبه آينده) برگزار شود.

يك منبع نزديك به دادگاه جنايي عراق مامور رسيدگي به محاكمه صدام و دستيارانش اعلام كرد: دادگاه صدام و هفت تن از سران حزب بعث 28 نوامبر جاري (هفت آذر) علي رغم تحريم جلسات دادگاه از سوي تيم دفاع از ديكتاتور سابق عراق ازسر گرفته مي شود.



اين منبع كه خواست نامش ذكر نشود، افزود: موعد ازسرگيري محاكمه ديكتاتور سابق عراق و هفت تن از سران ارشد حزب بعث به جرم كشتار مردم دجيل تغيير نكرده است .