تأسيس صندوق حمايت از سينماي كودك در دستور كار سيفژ

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، اميراسفندياري پس از بازگشت از نشست هيأت مديره سيفژ در آفريقاي جنوبي، اعلام كرد: "مسايل مطرح شده از جانب ايران از جمله تدوين منشور جهاني سينماي كودك و نوجوان و تاسيس صندوق جهاني براي گسترش توليدات مشترك ميان كشورهاي عضو، در رئوس كار اين سازمان قرار گرفت."

با تشكيل اين صندوق جهاني، ضمن ايجاد زمينه مشاركت براي تمامي كشورهاي جهان در بخش توليد سينماي كودك و نوجوان، بستر مناسبي براي فعاليت كشورهايي كه در اين حوزه امكانات كمي دارند فراهم مي‌شود.

اسفندياري كه پس از سه سال عضويت در هيأت مديره سيفژ در دوره جديد به عنوان يكي از دو نايب رييس اين سازمان انتخاب شد، تصريح كرد: "در نشست هيات مديره سيفژ همچنين در خصوص ساير مباحث اين سازمان از جمله بودجه، برنامه‌ريزي گردهمايي جهاني رسانه 2007و جشنواره كودك براي كودكان، مناظره در زمينه فعاليت‌هاي جديد مشترك، شيوه‌هاي تبليغ، برنامه‌هاي ويژه اين سازمان در جشنواره‌هاي معتبر بين‌المللي، اجلاس عمومي و موضوعات ديگر بحث و گفتگو شد."

مركز بين‌المللي سينماي كودك و نوجوان (سيفژ) كه دبيرخانه آن در شهر مونترال كانادا قرار دارد در سال 1955و در زمان برگزاري نشست يونسكو در ادينبورو تاسيس شد و در سال‌هاي اخير به عنوان بزرگترين مركز بين‌المللي فعال سينماي كودك و نوجوان در سراسر جهان مطرح بوده است.