حقوق بازنشستگان 50 تا 100هزار تومان افزايش مي يابد / سازمان تامين اجتماعي 4600 ميليارد تومان از دولت طلب دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكترغلامرضا سليماني در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، به اقدامات صورت گرفته در سازمان در دوران مديريت خود اشاره كرد و گفت : قسمتي از برنامه هاي سازمان تامين اجتماعي اجرايي شده و قسمتي ديگر نيز مقدمات آن انجام شده كه اميدوارم در دوران مديريت جديد عملياتي شود.

ويافزود : در سالهاي گذشته به جاي افزايش حق بيمه سعي كرده ايم مبالغ مستمري را افزايش دهيم و گروههاي جديد را به افراد تحت پوشش اضافه كنيم .

سليماني تصريح كرد : مبالغ مستمري در سالهاي گشذته بسيار اندك بود كه اين امر مشكلات بسياري را براي مستمري بگيران ايجاد كرده بود ، بنابراين سعي كرديم در قالب 2 برنامه همسان سازي و با اختصاص 85 ميليارد تومان بودجه بخشي از ميزان مستمري بازنشستگان را كه در طول سالهاي متمادي افزايش نيافته بود پرداخت كنيم .

مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي به بازنشستگي از طريق قانون مشاغل سخت و زيان آور اشاره كرد و گفت : در طول يك سال اخير حدود 80 هزار نفر با حقوق 300 هزار تومان از طريق اين قانون بازنشته شده اند در حالي كه بايستي تعداد بازنشستگان از طريق اين قانون بين 30 تا 35 هزار نفر باشد .

سليماني گفت: در حال حاضر 200 هزار نفر در نوبت بازنشستگي از طريق قانون سخت و زيان آور هستند و اين امر يكي از معضلات اساسي سازمان تامين اجتماعي محسوب مي شود .

مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي را 4 هزار و 600 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: در صورتي كه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود وضعيت مالي سازمان مناسب تر و به طبع آن خدمات رساني به بيمه شدگان مطلوب تر خواهد شد .